Рост экспорта и промкооперация. Чем белорусский бизнес заинтересовал Владимирскую область

Также между компаниями в сфере машиностроения подписано соглашение о конфиденциальности: белорусское предприятие планирует изготовить запасные части к автобусам по чертежам заказчика. В отделении отметили, что подписание этого соглашения стало закономерным результатом предварительной работы: деловые контакты между предприятиями были установлены еще в сентябре этого года, в ходе визита делегации Владимирской области в Минск и переговоров на площадке Минского отделения БелТПП.