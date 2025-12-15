Рост экспорта и промкооперация. Чем белорусский бизнес заинтересовал Владимирскую область

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Деловой визит белорусской делегации во Владимирскую область, организованный Минским отделением Белорусской торгово-промышленной палаты с 8 по 12 декабря, стал важным шагом в развитии межрегионального сотрудничества в рамках Союзного государства. Основная цель — выявление точек роста экспорта и формирование новых производственных кооперационных цепочек, сообщили БЕЛТА в отделении.
Участники посетили ведущие предприятия региона и провели переговоры по приоритетным отраслям. Так, Ставровский индустриальный парк проявил интерес к белорусским трубам и тротуарной плитке, а белорусская ржаная обдирная мука будет поставляться на местное хлебопекарное предприятие — образцы переданы для тестирования.
Также между компаниями в сфере машиностроения подписано соглашение о конфиденциальности: белорусское предприятие планирует изготовить запасные части к автобусам по чертежам заказчика. В отделении отметили, что подписание этого соглашения стало закономерным результатом предварительной работы: деловые контакты между предприятиями были установлены еще в сентябре этого года, в ходе визита делегации Владимирской области в Минск и переговоров на площадке Минского отделения БелТПП.
На площадке Торгово-промышленной палаты Владимирской области прошел круглый стол и двусторонние переговоры. Президент ТПП региона Иван Аксенов отметил, что палата объединяет свыше 1300 компаний, ориентированных на расширение рынков и партнерств. Беларусь — один из ключевых партнеров региона: между сторонами регулярно проходят деловые миссии, подписываются соглашения и контракты.
Глава белорусской делегации, начальник отдела внешнеэкономической деятельности Минского отделения БелТПП Татьяна Дубова, выразила благодарность за гостеприимство и организацию: «Мы регулярно взаимодействуем на выставках и онлайн-платформах. Два месяца назад во время визита вашей делегации в Минск состоялась крупная встреча. Сегодня мы отвечаем взаимностью и рассчитываем на конструктивные итоги».
В рамках двусторонних переговоров произошел обмен контактами и обсуждение проектов. Так, компания «Спецжелезобетон» подписала соглашение о сотрудничестве с муромским предприятием «Компания Интеграл».
В ходе визита белорусская делегация приняла участие во Владимирском инвестиционном конгрессе в Суздале, где в рамках сессии «ВЭД Владимирской области: стратегия прорыва» состоялась презентация возможностей индустриального парка «Великий камень». Миссия получила поддержку генерального консула Республики Беларусь в Нижнем Новгороде Олега Швеца.
Визит подтвердил высокий потенциал межрегионального партнерства. Достигнутые договоренности закладывают основу для долгосрочного сотрудничества. -0-