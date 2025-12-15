Правительство одобрило к реализации еще 10 цифровых пилотных проектов в разных областях

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Правительство одобрило к реализации 10 пилотных проектов, сообщили БЕЛТА в Министерстве связи и информатизации.
Ранее правительством уже запущено в реализацию 3 проекта: по апробации отечественных СУБД и цифровизации процессов точного земледелия. В ближайшее время начнут апробироваться еще 10.
Среди них — проект по созданию автоматизированной системы управления расписанием в образовательных учреждениях. Он продемонстрирует, как можно заменить ручную работу в Excel, централизовать хранение данных и автоматически формировать оптимальные графики для студентов и преподавателей. «Умная» система управления биологическими очистными сооружениями покажет, как сегодня можно использовать актуальные данные, чтобы оперативно принимать решения, повышать производительность труда, снижать затраты на очистку сточных вод.
Также одобрены к реализации решение по цифровизации швейного производства.
Пилотный проект по использованию искусственного интеллекта продемонстрирует возможность применения технологии ИИ для создания чат-бота классификации по видам экономической деятельности и поиска статистических данных. Еще одно решение покажет, как автоматизировать процесс управления согласиями граждан на обработку персональных данных.
В здравоохранении — целых пять проектов: три из них предусматривают новую возможность выполнения анализа цифровых медицинских снимков с применением ИИ и направлены на повышение эффективности ранней диагностики пациентов, решение проблемы дефицита кадров врачей-рентгенологов, еще два проекта продемонстрируют, как в учреждениях здравоохранения можно повысить качество диагностики, уменьшить объем дополнительных медицинских исследований и защитить персональные данные пациентов.
8 из 10 проектов представлены резидентами Парка высоких технологий.
Пилоты позволяют показать на практике, как смелые идеи IT-компаний и их продукты могут менять традиционные процессы. -0-