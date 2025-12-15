Правительство одобрило к реализации еще 10 цифровых пилотных проектов в разных областях

Среди них — проект по созданию автоматизированной системы управления расписанием в образовательных учреждениях. Он продемонстрирует, как можно заменить ручную работу в Excel, централизовать хранение данных и автоматически формировать оптимальные графики для студентов и преподавателей. «Умная» система управления биологическими очистными сооружениями покажет, как сегодня можно использовать актуальные данные, чтобы оперативно принимать решения, повышать производительность труда, снижать затраты на очистку сточных вод.