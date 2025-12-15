Продукты питания, техника. Беларусь и Индонезия наметили точки роста поставок

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Индонезия наметили точки роста поставок. Речь об этом шла во время встречи заместителя премьер-министра Беларуси Виктора Каранкевича с координирующим министром по продовольственным вопросам Республики Индонезия Зулкифли Хасаном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.