Продукты питания, техника. Беларусь и Индонезия наметили точки роста поставок

15 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Индонезия наметили точки роста поставок. Речь об этом шла во время встречи заместителя премьер-министра Беларуси Виктора Каранкевича с координирующим министром по продовольственным вопросам Республики Индонезия Зулкифли Хасаном, сообщили БЕЛТА в пресс-службе правительства.
Виктор Каранкевич подчеркнул, что Беларусь видит в Индонезии надежного, важного и перспективного партнера. «Беларусь рассматривает развитие комплексного сотрудничества с Республикой Индонезия», — отметил вице-премьер.
На встрече обсуждены перспективы взаимодействия по широкому кругу направлений, представляющих взаимный интерес. Белорусская сторона подтвердила готовность к многоплановому сотрудничеству, в том числе в целях достижения Индонезией важнейшей задачи по обеспечению продовольственной безопасности, повышению эффективности сельского хозяйства с использованием белорусского опыта механизации агропромышленного комплекса.
В частности, рассмотрены вопросы поставок белорусских продуктов питания, специализированной сельскохозяйственной техники и прицепного, навесного оборудования, создания совместных предприятий по сборке данной техники на территории Индонезии.
Стороны также обсудили вопросы поставок из Индонезии в Республику Беларусь каучука, морепродуктов, какао-бобов и иной сельскохозяйственной продукции. -0-