Lada Iskra поднялась на 11-е место в рейтинге самых популярных авто в России

Он отметил, что этот результат позволил модели подняться на 11-е место в общероссийском рейтинге продаж. По мнению Целикова, при сохранении текущих темпов спроса Iskra имеет все шансы войти в первую десятку самых популярных автомобилей к концу 2025 года. Эксперт также обратил внимание, что данная модель стала практически единственной в топ-25, показавшей рост продаж на 10% в то время как весь рынок в тот же период просел на 24%.