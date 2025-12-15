«Газпром» сообщил о низких запасах газа на декабрь в европейских хранилищах

Запасы газа в подземных хранилищах Европы находятся на низком уровне, что не соответствует обычной ситуации для первой половины декабря. Сообщили в «Газпроме».
На 13 декабря общий объем газа в ПХГ Европы составляет 71,2 млрд кубометров, что на 9,1 млрд кубометров меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Этот уровень запасов считается низким и атипичным для данного времени года.
В частности, в Нидерландах запасы газа в подземных хранилищах упали ниже 60%, хотя в 2024 году такой уровень был достигнут только к концу месяца. В Германии ситуация также близка к критической: уровень заполнения хранилищ составляет 63,3%.
В конце ноября «Газпром» сообщил о рекордных объемах отбора газа из подземных хранилищ в Европе, несмотря на отсутствие серьезных холодов на континенте. По данным европейской ассоциации Gas Infrastructure Europe (GIE), 19, 20 и 21 ноября были зафиксированы максимальные суточные объемы отбора газа за всю историю наблюдений в эти дни.