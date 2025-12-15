Ричмонд
Lada Iskra заняла 11 место в топе по объему продаж авто на российском рынке

За прошедшую неделю на отечественном рынке было реализовано 668 автомобилей Lada Iskra.

Источник: Комсомольская правда

Российский автомобиль Lada Iskra занял 11 место по объему продаж на отечественном рынке. Об этом заявил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.

«В российском топе продаж она поднялась на 11 место. А если так пойдет дальше, то к концу года ждем Iskra уже и в первой десятке», — рассказал он.

По словам Целикова, за прошедшую неделю было реализовано 668 автомобилей Lada Iskra. Этот показатель является лучшим результатом с начала продаж модели, показывающий рост на 10%. Целиков также отметил, что компании-производителю Lada Iskra удалось решить проблемы с изготовлением авто, преодолев отставание в продажах.

Ранее KP.RU сообщал, что в 2026 году в России может возобновиться производство спортивной модификации Lada Vesta, которая занимала позицию самой мощной модели в линейке российского автопроизводителя.