Нацбанк понизил курс доллара и курс евро на 16 декабря

Нацбанк Беларуси уменьшил курс евро и курс доллара и увеличил курс российского рубля на 16 декабря, вторник.

Источник: Комсомольская правда

Национальным банком скорректированы курсы валют на 16 декабря, вторник. Так, в сторону уменьшения изменились курс доллара и курс евро, а курс российского немного подрос.

Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.

Так, на вторник, 16 декабря, Национальный банк установил следующие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9336 белорусского рубля, 1 евро — 3,4450 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,7039 белорусского рубля.

В соотношении с валютными курсами, действовавшими в понедельник, 15 декабря, курс евро и курс доллара стали ниже, а курс российского рубля подрос. Заметнее других в сторону увеличения был скорректирован курс американской валюты.

В денежном выражении курс доллара стал ниже на 0,0147 белрубля, курс евро понизился на 0,0140 белрубля, а курс российского рубля стал выше на 0,0002 белрубля.

