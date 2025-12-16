Ричмонд
Кафе в центре Кургана, которое бизнесмены продают из-за переезда в ЕС, упало в цене

Кафе на улице Красина в центре Кургана, которое владельцы продают в связи с переездом в Европу, упало в цене. Стоимость объекта снизилась на 355 тысяч рублей, сообщает собственник бизнеса.

Кафе на улице Красина в центре Кургана, которое владельцы продают в связи с переездом в Европу, упало в цене. Стоимость объекта снизилась на 355 тысяч рублей, сообщает собственник бизнеса.

«Цена снизилась на 355 тысяч рублей, так как продали конвектомат. Остаются два духовых шкафа, морозильный шкаф, холодильник и планетарный миксер», — указано в сообщении на популярном сайте объявлений.

Владельцы объясняют необходимость продажи кафе-кондитерской переездом в Европу из-за проблем со здоровьем хозяйки. Они уезжают 2 января и готовы в случае отсутствия покупателя демонтировать оборудование, оставив помещение в исходном состоянии.

Ранее URA.RU писало, что заведение проработало всего несколько месяцев. Оно отличалось разнообразием ассортимента: от пирожных до горячих блюд. В первый месяц работы была чистая прибыль 120 500 рублей, во второй — 150 750, а в третий — 130 295 рублей.