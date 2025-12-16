В России хотят закрепить приоритет электронных знаков на дорогах

Сейчас правила прямо не обязывают следовать указаниям электронных табло. По этой причине камеры фиксации нарушений не синхронизированы с такими знаками, а штрафы за превышение указанных на них значений не выносятся. После внесения поправок данные табло получат приоритет над обычными знаками, установленными у обочины. Кроме того, Минтрансу поручили разработать единые принципы установления скоростных режимов на автодорогах. Власти планируют избежать необоснованного снижения лимитов, поскольку сейчас решения о скоростных ограничениях регионы и владельцы трасс принимают самостоятельно.