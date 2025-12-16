Ричмонд
-4°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Найден лучший способ потратить 13-ю зарплату

Глава Сбербанка Герман Греф рекомендовал россиянам разместить новогодний денежный бонус — «тринадцатую зарплату» — на банковском вкладе. Такой совет он дал, отвечая на вопрос о том, как лучше поступить с этими средствами.

Вклад в Сбербанке назван оптимальным вариантом для 13-й зарплаты.

Глава Сбербанка Герман Греф рекомендовал россиянам разместить новогодний денежный бонус — «тринадцатую зарплату» — на банковском вкладе. Такой совет он дал, отвечая на вопрос о том, как лучше поступить с этими средствами.

«Смотря какой у вас бонус…. Но лучше положить на вклад Сбербанка, пока такие проценты», — сказал Герман Греф РИА Новости. Греф пояснил, что «тринадцатая зарплата» — это дополнительное вознаграждение от работодателя за календарный год, которое традиционно выплачивается в декабре.

Ранее член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева рассказала, что россияне, заплатившие налог на доход по банковским вкладам за 2023 и 2024 годы, могут вернуть уплаченные суммы или их часть. Чтобы получить налоговый вычет необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ.

Узнать больше по теме
Биография Германа Грефа: карьера и жизнь главы Сбербанка
Собрали главное из биографии Германа Грефа, руководителя Сбербанка. Подробнее о его детстве, карьерном пути, знакомствах и забытых хобби — на сайте Новости Mail.
Читать дальше