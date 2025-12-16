Найден лучший способ потратить 13-ю зарплату

«Смотря какой у вас бонус…. Но лучше положить на вклад Сбербанка, пока такие проценты», — сказал Герман Греф РИА Новости. Греф пояснил, что «тринадцатая зарплата» — это дополнительное вознаграждение от работодателя за календарный год, которое традиционно выплачивается в декабре.