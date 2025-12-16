Найден лучший способ потратить 13-ю зарплату

Вклад в Сбербанке назван оптимальным вариантом для 13-й зарплаты.
Глава Сбербанка Герман Греф рекомендовал россиянам разместить новогодний денежный бонус — «тринадцатую зарплату» — на банковском вкладе. Такой совет он дал, отвечая на вопрос о том, как лучше поступить с этими средствами.
«Смотря какой у вас бонус…. Но лучше положить на вклад Сбербанка, пока такие проценты», — сказал Герман Греф РИА Новости. Греф пояснил, что «тринадцатая зарплата» — это дополнительное вознаграждение от работодателя за календарный год, которое традиционно выплачивается в декабре.
Ранее член научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксана Мучараева рассказала, что россияне, заплатившие налог на доход по банковским вкладам за 2023 и 2024 годы, могут вернуть уплаченные суммы или их часть. Чтобы получить налоговый вычет необходимо подать декларацию по форме 3-НДФЛ.