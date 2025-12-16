Кассация подтвердила незаконный сговор хабаровских поставщиков

Ранее ведомство выявило, что ряд компаний — среди них ООО «Спектр-ДВ», АО «Вектор-Бест-Амур», ООО «СТС» и другие — сговаривались при поставках медицинских товаров, завышая цены в Дальневосточном федеральном округе.