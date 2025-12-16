Ричмонд
Кассация подтвердила незаконный сговор хабаровских поставщиков

УФАС доказало завышение цен на медицинские изделия в Дальневосточном округе.

Источник: Freepik

Управление Федеральной антимонопольной службы по Хабаровскому краю добилось подтверждения своего решения в кассации, — сообщает пресс-служба УФАС.

Ранее ведомство выявило, что ряд компаний — среди них ООО «Спектр-ДВ», АО «Вектор-Бест-Амур», ООО «СТС» и другие — сговаривались при поставках медицинских товаров, завышая цены в Дальневосточном федеральном округе.

После вынесения антимонопольного решения организации оспорили его в судах, однако решения Арбитражного суда Хабаровского края, Шестого арбитражного апелляционного суда и Арбитражного суда Дальневосточного округа оставили решение УФАС без изменений.

Хабаровское УФАС продолжает следить за рынком и защищать интересы граждан и добросовестных предпринимателей, борясь с антиконкурентными соглашениями.