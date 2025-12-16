Курс доллара может вырасти на 24% — экономист назвал сроки

Об этом в комментарии «Интерфакс» рассказал главный экономист инвестиционного банка «Синара» Сергей Коныгин, сообщает ИА DEITA.RU.
По его словам, такая динамика была обусловлена несколькими факторами как внешнего, так и внутреннего характера. Среди внешних причин стоит выделить неопределенную политику администрации США, рост государственного долга и смягчение монетарной политики Федеральной резервной системы, что влияли на курс доллара глобально.
Внутрироссийские обстоятельства способствовали укреплению рубля — высокая ключевая ставка Центрального банка, слабость импорта и избыточное предложение валюты на внутреннем рынке создавали условия для укрепления национальной валюты. По мнению эксперта, в 2026 году на курс рубля могут оказать существенное негативное влияние несколько факторов.
Одним из них является сокращение торгового профицита, то есть уменьшение разницы между экспортом и импортом, что уменьшит приток валюты в страну и ослабит рубль. Также ожидается исчерпание единовременных валютных поступлений, завершение процесса репатриации корпоративных депозитов и начало постепенного оттока капитала.
В условиях низких цен на нефть сорта Urals экспортные показатели также останутся сдержанными, что дополнительно снизит валютные притоки. В результате, в прогнозе Коныгина курс доллара может повыситься примерно на 24% и достигнуть отметки около 95 рублей через год. Средний уровень курса на 2026 год он устанавливает в районе 90 рублей за доллар.
Однако эксперт отмечает, что главным риском для этого прогноза является сохраняющийся режим ограничений на движение капитала. Именно из-за неопределенности в отношении снятия этих ограничений невозможно точно спрогнозировать, когда может начаться девальвация национальной валюты.
В случае развития более оптимистичного сценария, Коныгин отметил возможность того, что доллар опустится до уровня 70−75 рублей. Это произошло бы в результате увеличения притока прямых иностранных инвестиций и портфельных вложений. Таким образом, ситуация на валютном рынке остается весьма неопределенной, и многое зависит от внешних и внутренних факторов, а также от политической обстановки и денежно-кредитной политики.