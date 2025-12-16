Курс доллара может вырасти на 24% — экономист назвал сроки

В условиях низких цен на нефть сорта Urals экспортные показатели также останутся сдержанными, что дополнительно снизит валютные притоки. В результате, в прогнозе Коныгина курс доллара может повыситься примерно на 24% и достигнуть отметки около 95 рублей через год. Средний уровень курса на 2026 год он устанавливает в районе 90 рублей за доллар.