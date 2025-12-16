Глава Охотска отчитался о прогрессе в ремонте теплосетей и пообещал перерасчет

В Охотске продолжаются масштабные работы по ликвидации последствий аварий на тепловых сетях. Глава округа детально проинформировал жителей о выполненных за 15 декабря задачах и ближайших планах, а также заверил, что будет произведен перерасчет платы за отопление за период перебоев. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Работы ведутся на нескольких ключевых участках. На улице Пионерской с привлечением техники от «Охотскэнерго» и бригады от АО «Ургалуголь» была заменена поврежденная труба на подземной теплотрассе, и тепло по этой ветке уже подается в дома. В течение двух дней здесь планируют заменить вторую трубу, утеплить и засыпать траншею. Параллельно продолжается прокладка сетей к домам на улицах Октябрьской и Беляева, где бригаду усилили дополнительным сварщиком. На котельной мощностью 17,5 МВт бригада из Якутска ремонтирует котлы, для чего администрация выделила необходимый металлопрокат, а от компании «Ургалуголь» ожидается доставка тяжелого электродвигателя для дымососа.
Отдельно глава округа затронул важный для всех жителей вопрос финансовой компенсации за недополученное тепло. В домах, оборудованных общедомовыми приборами учета, плата будет начисляться строго по фактическому потреблению. В домах без счетчиков, где оплата идет по нормативу, будет произведен обязательный перерасчет. Все работы и решения по ситуации с теплоснабжением находятся на личном контроле руководства, которое благодарит охотчан за понимание и терпение в этот сложный период и обещает сделать все возможное для скорейшего восстановления нормальной подачи тепла.