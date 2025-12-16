Глава Охотска отчитался о прогрессе в ремонте теплосетей и пообещал перерасчет

Работы ведутся на нескольких ключевых участках. На улице Пионерской с привлечением техники от «Охотскэнерго» и бригады от АО «Ургалуголь» была заменена поврежденная труба на подземной теплотрассе, и тепло по этой ветке уже подается в дома. В течение двух дней здесь планируют заменить вторую трубу, утеплить и засыпать траншею. Параллельно продолжается прокладка сетей к домам на улицах Октябрьской и Беляева, где бригаду усилили дополнительным сварщиком. На котельной мощностью 17,5 МВт бригада из Якутска ремонтирует котлы, для чего администрация выделила необходимый металлопрокат, а от компании «Ургалуголь» ожидается доставка тяжелого электродвигателя для дымососа.