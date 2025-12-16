Экономист Беляев прогнозирует инфляцию 10% в России в 2026 году

Аналитик подчеркнул, что с начала следующего года ожидается рост ключевых издержек для населения и бизнеса: тарифы на коммунальные услуги повысятся дважды — в январе и июле, в среднем на 15% каждый раз, а налог на добавленную стоимость вырастет на 2%. Эти факторы, по его мнению, неизбежно приведут к ускорению инфляции. «Утверждать, что повышение НДС не скажется на ценах, невозможно. Теория и практика показывают, что увеличение налога сразу отражается в розничных ценах. Даже при жёсткой политике Центрального банка удержать инфляцию на уровне 4−5% не удастся. Скорее всего, по итогам следующего года показатель приблизится к 10%», — пояснил финансовый аналитик.