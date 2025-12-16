Экономист Беляев прогнозирует инфляцию 10% в России в 2026 году

Инфляция в России в следующем году может достичь 10% под влиянием роста тарифов на коммунальные услуги и увеличения налога на добавленную стоимость. Об этом в беседе с Pravda.Ru заявил финансовый аналитик, кандидат экономических наук Михаил Беляев, опровергая оптимистичный прогноз Центра макроэкономических исследований Сбера о снижении показателя до 5,7%.
По словам экономиста, прогноз о снижении инфляции до 5,7% не имеет под собой реальных экономических оснований. Беляев пояснил, что такая цифра может быть результатом временного снижения цен в коротком периоде, а не отражением устойчивой тенденции. «Может быть, они поймают какой-то недельный промежуток с уровнем инфляции 5,7%. Но выдавать его за итог года и тем более использовать как базу для прогноза на следующий период неправомерно. Реальная инфляция формируется под влиянием множества факторов, и одно статистическое значение не способно описать картину в целом. Поэтому такие оценки нельзя считать достоверными», — отметил Беляев.
Аналитик подчеркнул, что с начала следующего года ожидается рост ключевых издержек для населения и бизнеса: тарифы на коммунальные услуги повысятся дважды — в январе и июле, в среднем на 15% каждый раз, а налог на добавленную стоимость вырастет на 2%. Эти факторы, по его мнению, неизбежно приведут к ускорению инфляции. «Утверждать, что повышение НДС не скажется на ценах, невозможно. Теория и практика показывают, что увеличение налога сразу отражается в розничных ценах. Даже при жёсткой политике Центрального банка удержать инфляцию на уровне 4−5% не удастся. Скорее всего, по итогам следующего года показатель приблизится к 10%», — пояснил финансовый аналитик.