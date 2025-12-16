Ричмонд
Ремонт Октябрьского моста в Новосибирске оценили в 1,5 млрд рублей

Сметная стоимость ремонта Октябрьского моста в Новосибирске на I квартал 2025 года составляет 1,5 млрд рублей.

Источник: Аргументы и факты

Документы подготовило муниципальное казённое учреждение «Гормост» для завершения ремонта переправы, который начался в 2022 году.

В мэрии города сообщили, что при наличии финансирования в 2026—2028 годах планируется отремонтировать эстакадную часть моста, русловые опоры с 1-й по 7-ю, наружное освещение и судовую сигнализацию, а также провести антикоррозийную обработку конструкций.

Работы будут выполняться подрядчиками, выбранными на конкурсной основе. При этом с 2026 по 2027 годы ремонтные работы на мосту с перекрытием движения проводиться не будут — до полного завершения ремонта на Димитровском мосту.

Напомним, ремонт Октябрьского моста стартовал в мае 2022 года. Изначально его планировали завершить к декабрю 2024-го, однако сроки были перенесены.