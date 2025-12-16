Водку и коньяк на полках потеснят новые виды алкоголя

Спрос на алкоголь продолжит снижаться из-за роста цен, полагает эксперт Павел Шапкин.
Россияне установили рекорд по снижению потребления спиртного, а в следующем могут его побить. Основная причина — рост цен из-за повышения акцизов и минимальной розничной стоимости крепкого алкоголя, считает руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. При этом популярность в стране набирают сидр, медовуха, а также ромовые и висковые напитки, цены на которые не регулируются, рассказал эксперт.
— Статистика показывает, что потребление алкоголя в России сокращается. В ноябре 2025 года оно достигло минимальных показателей за последние 28 лет. С чем это связано?
Магазины часто нарушают временные ограничения продажи алкоголя, говорит Шапкин.
— Главная причина — повышение цен на алкогольную продукцию из-за роста акцизов. Наиболее заметно подорожали слабоалкогольные напитки, где акцизы выросли в три-пять раз. С мая 2024 года увеличили ставки на импортные вина почти в четыре раза. На пиво они с этого года тоже выросли существенно — на 15%, и на столько же на крепкие напитки. Все это напрямую влияет на объемы производства и потребления. Плюс повышение минимальных цен на водку, коньяк, бренди. В результате, например, по крепкому алкоголю падение в первом квартале этого года составило 27%. И в целом по рынку спрос упал, потребление снизилось.
— Есть ли такие категории, которых снижение спроса коснулось в меньшей степени, или он даже вырос?
— По пиву снижение небольшое. Благодаря маркировке «Честный знак», которая эффективно заработала с прошлого года, произошла легализация части этого сектора. Поэтому падение не такое заметное — на 1,1%, а пивных напитков — на 0,8% по итогам января-ноября. А в прошлом году, сразу после введения маркировки, даже наблюдался резкий рост.
Сохраняется серьезная положительная динамика по сидру и медовухе — их производство выросло на 23,5% и 10,3% соответственно. Хотя в абсолютных показателях их, конечно, покупают несравнимо меньше, чем пива.
— Какая ситуация со спросом на вино, учитывая, что сейчас принимается ряд мер по поддержке российского виноделия?
Импортное вино подорожало из-за высоких пошлин, цены на российское подтянулись следом.
— Спрос на вино не вырос. Цены на него «кусаются». Считается, что стоимость более или менее качественного вина начинается от 600 рублей за бутылку — это выше, чем в Европе. При таких ценах рассчитывать на то, что его продажи будут расти, не стоит. Пошлины на импортное вино из недружественных стран многократно увеличили, российские производители подтянули цены следом.
— В следующем году спрос на алкоголь продолжит снижаться?
— Будет очередное повышение акцизов и дальнейшее снижение продаж. Скорее всего к середине следующего года будет достигнут очередной рекорд по сокращению потребления алкоголя. Тем более, Минфин уже предложил снова увеличить минимальные розничные цены на водку, виски, коньяк и бренди.
Логично предположить, что и это изменение отразится в ценах и скажется на спросе. Когда цена бутылки водки в прошлом году выросла на 50 рублей, это сильно повлияло на продажи.
В российских магазинах может появиться больше ромовых и висковых напитков, для которых не установлены минимальные цены, прогнозирует Павел Шапкин.
Все остальные виды алкогольной продукции не регулируются минимальными ценами. Поэтому в результате на полках магазинов могут появиться новые ромовые и висковые напитки, стоимость которых будет ниже, чем рома и виски. Они уже есть и, кстати, достаточно популярны, хотя могут не иметь практически ничего общего с оригинальными напитками.
— Власти некоторых российских регионов, например, Курганской области и Пермского края, сократят время продажи алкоголя с 1 марта. Как такие решения влияют на рынок и на потребителей, сокращаются ли в результате объемы продаж спиртных напитков?
— Это не основной фактор, в первую очередь, на спрос влияют цены. Конечно, чем меньше доступность, тем сложнее купить, но в результате ограничений сразу активизируется «неформальная» торговля в неразрешенное время. Когда в Московской области ввели запрет продавать алкоголь после 21 часа, сама же Мособлдума через пару лет его отменила, потому что ограничение не работало, его обходили. Например, магазин в ночное время выдает покупателю бутылку открытой, рядом стоит один столик с шатающимся стулом — и это как будто уже услуги общественного питания.
Сложно представить себе пункт выдачи заказов маркетплейса с лицензией и оборудованием для оборота алкоголя, отмечает эксперт.
Есть запреты, понятные всем и обоснованные. Например, нельзя продавать без лицензии — все знают, что это уголовно наказуемое серьезное нарушение. А в том, чтобы продать алкоголь на две минуты позже, люди особого криминала не видят. Этот запрет выглядит очень формально — и к нему так и относятся. Представим небольшой населенный пункт, где все друг друга знают, в нем продуктовый круглосуточный магазин. Туда в полночь приходит покупатель — тоже знакомый продавца. Станет он ему отказывать?
Решением могут быть специализированные отделы по продаже алкоголя в магазинах, которые закрываются после назначенного времени.
Не просто загораживать тележкой или закрывать ленточкой проход к полкам со спиртным, а полностью закрывать, чтобы продавец не имел физической возможности продать. Тогда бы эти ограничения действовали лучше.
— В России запланировали пилотный запуск онлайн-продаж российских вин по биометрии на маркетплейсах со следующего года. Насколько успешной может быть эта инициатива?
— Она выглядит очень странной. Маркетплейс — это платформа, на ней работают продавцы (селлеры), и есть еще пункты выдачи, у которых свои владельцы, в основном индивидуальные предприниматели. ИП по закону запрещено заниматься продажей вина, а ООО должно иметь лицензию, которая стоит 1,5 млн рублей. ПВЗ может себе такую позволить? Там нужно установить ЕГАИС и все остальное, чтобы продажа шла в соответствии с законодательством.
Если не установить для продажи через маркетплейсы какие-то специальные исключения, то такое просто невозможно.
Единственная форма продажи российского вина онлайн, которую можно реализовать, — это через действующие торговые сети и супермаркеты. У них уже есть лицензии, необходимое оборудование и доставка, и они могут проконтролировать, чтобы продажа шла в установленное время и только совершеннолетним. Не нужно выдумывать новые схемы, они уже существуют, нужно только разрешить ретейлерам продавать через интернет.
В России существует целая индустрия по сбору и продаже пустых бутылок, рассказывает эксперт.
А вообще онлайн-торговля алкоголем в России идет вовсю, в том числе крепким. Надзорные органы применяют просто смешные санкции за такие нарушения. Например, блокируют сайты. Но открыть доменное имя стоит 99 рублей, перевести на него сайт займет минуты или, может быть, пару часов — и можно снова продавать.
— Какие риски несет такая нелегальная онлайн-торговля?
— Помимо ухода от налогов, в результате чего продавцы наносят ущерб государству, есть еще и риск купить опасные напитки, в том числе содержащие метиловый спирт. Перепутать его с этиловым крайне просто, и первые симптомы отравления человек начинает чувствовать, когда у него в организме уже несколько смертельных доз. Спасти человека, как правило, невозможно, единственное, что спасает некоторых отравившихся, — это то, что они мешают разные напитки. Этиловый спирт является антидотом против метанола.
Спрос на пиво, в отличие от крепкого алкоголя, упал незначительно.
Поэтому покупать алкоголь с рук или в интернете не стоит никогда. Мало того, опасность такого отравления угрожает гораздо большему числу людей, чем может казаться. Представьте, что вы пришли к кому-то в гости, там накрыт стол, стоят бутылки с алкоголем, а человек купил их в интернете, или ему кто-то подарил бутылочку виски сомнительного происхождения.
Существует целая индустрия по сбору пустых бутылок. Использованную тару из-под фирменных напитков собирают на свалках, из них формируют товарные партии, иногда вместе с подарочными коробками. Специальные люди ездят по барам и точкам общепита и забирают пустую тару, а потом возвращают заполненную. Ароматизаторы, имитирующие вкус напитков, свободно продаются.
Продавать пустые бутылки разрешено — такие объявления есть на сайтах, цены иногда доходят до тысячи рублей за штуку. Понятно, что ни один нормальный человек за такую цену пустую бутылку не купит, если только он не собирается заработать на ней еще больше.
Идея вернуть пиво на стадионы противоречит стратегии здравоохранения, считает Павел Шапкин.
Нужно только приобрести укупорочный аппарат для завинчивания крышек — и можно сидеть на кухне и выпускать «брендовый» алкоголь. И такой напиток может попасть к вам на новогодний стол, в виде подарка, или бармен в кафе или ресторане оригинальный напиток подменит таким суррогатом.
И все это крайне опасно, притом, что оборот метилового спирта по-прежнему плохо контролируется. Посмотрите, как продается «незамерзайка» у дорог — прямо у всех на глазах.
— А какова в целом доля контрафакта на рынке?
— Смотря как считать. Ведь контрафакт — это нарушение прав на товарный знак. При этом есть напитки, которые произведены в нарушение технологии, но по лицензии, с них уплачены налоги, они продаются в магазинах. По данным «Союзконьяка», 60% коньяка в стране — подделки, то есть это легальный алкоголь, но не коньяк — там использован не виноградный спирт. То же самое с сидрами, производство которых растет опережающими темпами. Для настоящего сидра нужно естественное брожение яблочного сока. В основном же он делается из восстановленного, с добавлением спирта, не всегда хорошего качества. Как результат — случай с «Мистером Сидром». Если же говорить про откровенно нелегальную продажу напитков, которые вообще не учтены, то это где-то 20% рынка.
— Как государство поддерживает добросовестных производителей алкоголя, и какие из этих мер эффективны?
Для российских виноделов действует целый ряд мер поддержки.
— Есть ряд мер поддержки российских виноделов. Это преференции по акцизам, субсидии, кредиты по льготным ставкам. Разрешена реклама российского вина на телевидении, фестивали, винные ярмарки. Пивовары по-прежнему работают на достаточно льготных условиях — по крайней мере, не нужна лицензия на его продажу. Производство пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи не нужно лицензировать, требуется только включение в реестр, но оно носит заявительный характер. В некоторых регионах пивовары пользуются льготами по налогу на имущество или на прибыль. Некоторые налоговые вычеты получают производители коньяка.
— Вы упомянули винные ярмарки. Недавно Минпромторг предложил проводить по аналогии с ними еще и пивные — своего рода аналоги «Октоберфеста». Насколько успешна эта практика с вином и как может себя показать с пивом?
— У пива своя специфика. Это такой напиток, который требует оборудования специальных мест. Когда большое количество людей пьет пиво прямо в городе и потом не может найти достаточное количество туалетов, получается не очень. Поэтому я за пивные фестивали, но на удалении от населенных пунктов и со всеми необходимыми удобствами для того числа гостей, которое туда приедет. И желательно, чтобы туда еще дети не могли попасть. С винными ярмарками везде своя практика, разные площадки и, наверное, разный интерес к ним — какого-то единого формата нет. Широкой популярности они пока не получили.
— Почти 20 лет на российских стадионах не продают пиво. В этом году снова оживилась дискуссия о том, чтобы его туда вернуть. По-вашему, может ли это случиться в ближайшее время?
— Это скорее популизм и противоречит курсу государства на оздоровление людей. В том числе принятой недавно Стратегии развития здравоохранения до 2030 года. Это шаг в обратном направлении — если разрешить, дальше можно обсуждать снятие запрета на распитие спиртного в поездах, ограничений на курение в общественных местах и так далее. Люди приходят посмотреть спортивный матч — нет ничего страшного в том, чтобы два часа посидеть без пива.