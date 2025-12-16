Водку и коньяк на полках потеснят новые виды алкоголя

— У пива своя специфика. Это такой напиток, который требует оборудования специальных мест. Когда большое количество людей пьет пиво прямо в городе и потом не может найти достаточное количество туалетов, получается не очень. Поэтому я за пивные фестивали, но на удалении от населенных пунктов и со всеми необходимыми удобствами для того числа гостей, которое туда приедет. И желательно, чтобы туда еще дети не могли попасть. С винными ярмарками везде своя практика, разные площадки и, наверное, разный интерес к ним — какого-то единого формата нет. Широкой популярности они пока не получили.