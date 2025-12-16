Анонсировано, что в ПДД запланировали внести важные изменения, касающиеся знаков

Напомним, что с 1 сентября в ПДД уже вступили в силу изменения, касающиеся приоритета транспорта со спецсигналами. Водителей обязали освобождать полосу не только для автомобилей экстренных служб с цветографической окраской, но и для машин с включёнными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, включая перестроение в соседний ряд или выезд на обочину.