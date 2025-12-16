Анонсировано, что в ПДД запланировали внести важные изменения, касающиеся знаков

Правительство поручило профильным ведомствам пересмотреть ряд положений Правил дорожного движения. Речь идёт о приоритете электронных дорожных указателей и дополнительных требованиях к движению грузового транспорта.
Минтранс, Росавтодор и МВД формируют пакет поправок, который затронет порядок исполнения требований дорожных знаков и организацию движения на трассах. Источники указывают, что изменения находятся в стадии проработки, передает «Коммерсантъ».
Среди ключевых нововведений — обязанность водителей безусловно следовать указаниям электронных дорожных знаков и информационных табло. В частности, это касается временных ограничений скорости. Такие электронные указатели получат приоритет над стационарными знаками, установленными вдоль дороги.
Отдельный блок поправок связан с движением грузового транспорта. В ПДД планируют закрепить минимально допустимую дистанцию между фурами на двухполосных дорогах. Мера направлена на снижение аварийности и создание условий для безопасного обгона.
Параллельно обсуждается введение единых принципов установления скоростных режимов на автотрассах. Сейчас порядок размещения знаков регламентирован ГОСТами, однако сами решения об ограничениях принимаются региональными властями или собственниками дорог, что приводит к разнородной практике.
В рамках отдельного поручения Минтрансу предстоит разработать правила определения и пересмотра оптимальных скоростных режимов. Основная задача — исключить случаи необоснованного снижения разрешённой скорости движения.
Напомним, что с 1 сентября в ПДД уже вступили в силу изменения, касающиеся приоритета транспорта со спецсигналами. Водителей обязали освобождать полосу не только для автомобилей экстренных служб с цветографической окраской, но и для машин с включёнными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, включая перестроение в соседний ряд или выезд на обочину.
Также были обновлены правила перевозки детей. Требования к детским удерживающим устройствам привели в соответствие с действующими техническими регламентами.
