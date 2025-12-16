Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В банках рассказали о намерениях по изменению ставки по ипотеке

Большая часть банковского сектора России не рассматривает возможность снижения ипотечных ставок как минимум до следующего заседания совета директоров Центробанка по вопросу ключевой ставки. Об этом сообщили в пресс-службах банков.

Большинство банков не планируют снижать ставку по ипотеке до 19 декабря, указано в материале.

Большая часть банковского сектора России не рассматривает возможность снижения ипотечных ставок как минимум до следующего заседания совета директоров Центробанка по вопросу ключевой ставки. Об этом сообщили в пресс-службах банков.

«В пресс-службе ВТБ сообщили, что решения о дальнейших изменениях будут приниматься на основе конъюнктуры рынка и действий Банка России», — указано в материале РИА Новости. Также за решениями Центробанка следит и «Сбер». При этом банк снизил ставки по базовым ипотечным программам уже 7 раз.

Тем временем представители других банков заявили о том, что не планируют понижать ставки по ипотеке. Такое мнение высказали в таких организациях, как «Т-Банк», «Дом.РФ» и «Совкомбанк».

Следующее заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке пройдет 19 декабря. На последнем заседании, 24 октября, Банк России снизил ключевую ставку на половину процентного пункта до 16,5%.

Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов допускал, что Банк России на заседании 19 декабря либо сохранит ключевую ставку на уровне 16,5%, либо символически снизит ее до 16%, назвав это «новогодним подарком». Он отмечал, что ЦБ будет учитывать влияние запланированного на 2026 год повышения НДС и возможное ускорение инфляции, а в октябре регулятор уже снизил ставку на 0,5 п.п.