В банках рассказали о намерениях по изменению ставки по ипотеке

Большинство банков не планируют снижать ставку по ипотеке до 19 декабря, указано в материале.
Большая часть банковского сектора России не рассматривает возможность снижения ипотечных ставок как минимум до следующего заседания совета директоров Центробанка по вопросу ключевой ставки. Об этом сообщили в пресс-службах банков.
«В пресс-службе ВТБ сообщили, что решения о дальнейших изменениях будут приниматься на основе конъюнктуры рынка и действий Банка России», — указано в материале РИА Новости. Также за решениями Центробанка следит и «Сбер». При этом банк снизил ставки по базовым ипотечным программам уже 7 раз.
Тем временем представители других банков заявили о том, что не планируют понижать ставки по ипотеке. Такое мнение высказали в таких организациях, как «Т-Банк», «Дом.РФ» и «Совкомбанк».
Следующее заседание совета директоров Центробанка по ключевой ставке пройдет 19 декабря. На последнем заседании, 24 октября, Банк России снизил ключевую ставку на половину процентного пункта до 16,5%.
Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов допускал, что Банк России на заседании 19 декабря либо сохранит ключевую ставку на уровне 16,5%, либо символически снизит ее до 16%, назвав это «новогодним подарком». Он отмечал, что ЦБ будет учитывать влияние запланированного на 2026 год повышения НДС и возможное ускорение инфляции, а в октябре регулятор уже снизил ставку на 0,5 п.п.