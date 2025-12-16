В банках рассказали о намерениях по изменению ставки по ипотеке

Ранее первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов допускал, что Банк России на заседании 19 декабря либо сохранит ключевую ставку на уровне 16,5%, либо символически снизит ее до 16%, назвав это «новогодним подарком». Он отмечал, что ЦБ будет учитывать влияние запланированного на 2026 год повышения НДС и возможное ускорение инфляции, а в октябре регулятор уже снизил ставку на 0,5 п.п.