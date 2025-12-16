Ричмонд
Путин расширил список исключений для владения высокообогащенным ураном

В список исключений для владения высокообогащенным ураном вне собственности государства внесли материалы для плавучих энергоблоков.

Источник: Аргументы и факты

Президент РФ Владимир Путин расширил перечень исключений для владения высокообогащенным ураном вне федеральной собственности, в указанный список внесли материалы, которые используются для плавучих энергоблоков, следует из соответствующего документа.

Это касается вещества с содержанием урана-235 от 20 процентов и более. Высокообогащенный уран может применяться для реакторов и ядерного оружия. В рамках законодательства, подобные материалы должны находиться только в государственной собственности.

Вместе с тем существует перечень исключений. В него входят материалы, включённые в состав ядерного топлива для атомных станций, транспортных энергетических установок и исследовательских реакторов.

Согласно пояснительной записке к опубликованному документу, в перечень также внесли высокообогащенный уран, «находящийся в составе ядерного топлива плавучих энергоблоков, а также произведенный способом изотопного обогащения и предназначенный для производства ядерного топлива для плавучих энергоблоков».

К плавучим энергоблокам относятся судна или другие плавательные средства, которые используются с целью выработки энергии с использованием ядерного реактора. Отмечается, что нововведение позволит укрепить позиции и повысить конкурентоспособность российских проектов плавучих энергоблоков в процессе вхождения на перспективные рынки.

Напомним, в сентябре заместитель генерального директора МАГАТЭ Михаил Чудаков сообщил, что разработанные в России технологии, которые реализуются вблизи Томска, направлены на создание замкнутого ядерного топливного цикла. По его словам, они позволят избежать этапа обогащения материалов в рамках этой конкретной системы.

