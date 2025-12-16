Как не потерять работу в эпоху развития искусственного интеллекта

Развитие искусственного интеллекта (ИИ) не приведет к массовому увольнению работников. Такое мнение высказал руководитель «Битрикс24.Образование» Михаил Беляев.
Он рассказал, как сохранить профессию в эпоху нейросетей. Эксперт отметил, что развитие ИИ угрожает не самим профессиям, а отдельным рутинным задачам.
Чтобы не остаться без работы, сотрудникам стоит переложить такую рутину на ИИ и сосредоточиться на том, что машина не умеет. Например, принимать решения в нестандартных ситуациях, отвечать за результат и взаимодействовать с людьми.
Беляев доабвил, что чем больше повторяющихся операций в вашем рабочем дне, тем выше риск их передачи нейросетям. Чтобы оценить уязвимость своей должности, стоит разбить работу на задачи и выделить те, что можно описать четкой инструкцией. Именно они первыми уйдут в «AI-аутсорсинг».
Главное не бороться с автоматизацией, а встраивать ИИ в свои процессы. Для этого нужно чётко формулировать задачи для нейросети и всегда проверять её результаты. Ответственность за ошибки ИИ несёт человек, а не алгоритм.
Также не стоит использовать нейросети тайком от работодателя. Это может привести к утечке данных или искажению информации. Лучше договориться с руководством о правилах применения ИИ на работе. Особенно если таких регламентов пока нет, передает «РИАМО».