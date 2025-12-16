«Русал» отсудил у австралийско-британской горнодобывающей группы около ₽105 млрд

Именно вокруг этого предприятия разгорелся ключевой корпоративный конфликт. В совместном проекте QAL «Русалу» принадлежали 20%, Rio Tinto контролировала 80%. После введения Австралией санкций против России в марте 2022 г., включая запрет на поставки бокситов и глинозема, уже в апреле Rio Tinto объявила о переходе к ней полного контроля над заводом. Попытка «Русала» оспорить это решение в суде штата Квинсленд успеха не принесла.