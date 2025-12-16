«Русал» отсудил у австралийско-британской горнодобывающей группы около ₽105 млрд

Арбитражный суд Калининградской области удовлетворил иск «Русала» к австралийско-британской горнодобывающей группе Rio Tinto. С ответчиков постановлено взыскать почти 104,75 млрд руб.
Решение было принято 10 декабря. Материалы дела указывают, что спор рассматривался в закрытом режиме, а мотивировочная часть судебного акта не опубликована. Известно лишь, что предмет разбирательства связан с принадлежностью акций и долей участия, передают Ведомости.
Иск был подан головной структурой группы — МКПАО «Объединенная компания “Русал”». Заявление зарегистрировали в начале апреля. С 2020 г. компания находится в специальном административном районе на острове Октябрьский в Калининградской области.
Ответчиками по делу выступили сразу несколько структур Rio Tinto, включая британскую Rio Tinto plc, нидерландскую Oyu Tolgoi Netherlands B.V., компанию THR Oyu Tolgoi Ltd с Британских Виргинских островов, а также ряд австралийских юрлиц группы. В качестве третьих лиц привлечены АО «Русал», зарегистрированная на Джерси Rusal Limited и Queensland Alumina Limited, управляющая глиноземным заводом в австралийском Гладстоне.
Именно вокруг этого предприятия разгорелся ключевой корпоративный конфликт. В совместном проекте QAL «Русалу» принадлежали 20%, Rio Tinto контролировала 80%. После введения Австралией санкций против России в марте 2022 г., включая запрет на поставки бокситов и глинозема, уже в апреле Rio Tinto объявила о переходе к ней полного контроля над заводом. Попытка «Русала» оспорить это решение в суде штата Квинсленд успеха не принесла.
При этом в калининградском процессе фигурируют и структуры Rio Tinto, не связанные напрямую с QAL. Через Oyu Tolgoi Netherlands B.V. и THR Oyu Tolgoi Ltd группа контролирует 66% проекта по разработке крупнейшего в Монголии месторождения меди и золота Оюу-Толгой. Еще 34% принадлежат правительству Монголии. Проект во многом зависит от поставок российского топлива, а половина железнодорожной инфраструктуры страны находится под контролем России.
Юристы считают, что решение российского суда может быть использовано «Русалом» для последующих попыток взыскания убытков за рубежом. Из-за санкционного давления защита прав компании в недружественных юрисдикциях осложнена, однако российское законодательство позволяет рассматривать такие споры в арбитражных судах РФ.
Отмечается, что у Rio Tinto нет активов на территории России, поэтому практическая цель разбирательства — создание правовой базы для обращения взыскания в странах присутствия группы, включая Монголию. Приведение решения в исполнение за границей потребует сложных процедур легализации и, вероятно, новых судебных процессов.
Эксперты не исключают, что в перспективе конфликт может перейти в плоскость переговоров об обмене активами, однако быстрых решений участники рынка не ожидают. Процесс, по оценкам специалистов, способен растянуться на годы и сопровождаться серией апелляций и кассаций.
