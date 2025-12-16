Ричмонд
Почти 100 тысяч лифтов в России нуждаются в срочной замене

К 2030 году 96 тысяч лифтов должны заменить или отключить.

Источник: IrkutskMedia.ru

Почти 100 тысяч лифтов в России нужно заменить к 2030 году. После этой даты все изношенные подъемники придется отключить. Эксперты предупреждают, что сейчас темпы замены лифтов слишком медленные.

К 2030 году в России нужно заменить 96 600 лифтов. Из них 53 тысяч подъемников находятся в многоквартирных домах, собирающих средства на капитальный ремонт через счета регоператора. Эксперты отмечают, что в целом региональные операторы укладываются в план по замене лифтов.

Директор Фонда развития территорий, координирующая в том числе вопросы капитального ремонта, Екатерина Антропова предупреждает, что основная проблема заключается с домами, которые откладывают деньги на капитальный ремонт на спецсчета.

Из запланированных шести тысяч лифтов удалось заменить только 756, рассказала эксперт. Она отметила, что в таких домах меняют 1000 — 2000 лифтов в год, а до 2030 года необходимо заменить 44 тысяч лифтов.

Первый заместитель гендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс считает, что для решения проблемы потребуется федеральная программа рассрочки, которая позволит на льготных условиях в кредит заменить устаревшие лифты, пишет «РГ».