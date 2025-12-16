Почти 100 тысяч лифтов в России нуждаются в срочной замене

К 2030 году в России нужно заменить 96 600 лифтов. Из них 53 тысяч подъемников находятся в многоквартирных домах, собирающих средства на капитальный ремонт через счета регоператора. Эксперты отмечают, что в целом региональные операторы укладываются в план по замене лифтов.