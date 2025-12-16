Почти 100 тысяч лифтов в России нуждаются в срочной замене

Почти 100 тысяч лифтов в России нужно заменить к 2030 году. После этой даты все изношенные подъемники придется отключить. Эксперты предупреждают, что сейчас темпы замены лифтов слишком медленные.
К 2030 году в России нужно заменить 96 600 лифтов. Из них 53 тысяч подъемников находятся в многоквартирных домах, собирающих средства на капитальный ремонт через счета регоператора. Эксперты отмечают, что в целом региональные операторы укладываются в план по замене лифтов.
Директор Фонда развития территорий, координирующая в том числе вопросы капитального ремонта, Екатерина Антропова предупреждает, что основная проблема заключается с домами, которые откладывают деньги на капитальный ремонт на спецсчета.
Из запланированных шести тысяч лифтов удалось заменить только 756, рассказала эксперт. Она отметила, что в таких домах меняют 1000 — 2000 лифтов в год, а до 2030 года необходимо заменить 44 тысяч лифтов.