Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд вновь перенес рассмотрение дела о банкротстве Усольского химфармзавода

Следующее заседание пройдет 9 февраля 2026 года.

Источник: Krasnoyarskmedia

IrkutskMedia, 16 декабря. Арбитражный суд Иркутской области вновь отложил рассмотрение дела о банкротстве Усолье-Сибирского химико-фармацевтического завода. Следующее заседание состоится 9 февраля 2026 года в 11.30. В качестве истца по делу выступает межрайонная ИФНС № 24 по Иркутской области, следует из картотеки арбитражных дел.

Напомним, что размер задолженности предприятия по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды составляет 333,7 млн рублей. В 2023 году Управление ФНС России по Иркутской области заключило мировое соглашение с Усолье-Сибирским химфармзаводом, в связи с чем рассмотрение иска о банкротстве было отложено.

В ноябре 2024 года межрайонная ИФНС № 24 по региону обратилась в арбитражный суд с иском о банкротстве предприятия. Первое судебное заседание по делу состоялось 28 января 2025 года. В сентябре судебное заседание отложили по инициативе налоговой службы и завода с целью заключения мирового соглашения. В октябре рассмотрение дела вновь перенесли на декабрь.