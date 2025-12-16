Суд вновь перенес рассмотрение дела о банкротстве Усольского химфармзавода

IrkutskMedia, 16 декабря. Арбитражный суд Иркутской области вновь отложил рассмотрение дела о банкротстве Усолье-Сибирского химико-фармацевтического завода. Следующее заседание состоится 9 февраля 2026 года в 11.30. В качестве истца по делу выступает межрайонная ИФНС № 24 по Иркутской области, следует из картотеки арбитражных дел.
Напомним, что размер задолженности предприятия по обязательным платежам и страховым взносам во внебюджетные фонды составляет 333,7 млн рублей. В 2023 году Управление ФНС России по Иркутской области заключило мировое соглашение с Усолье-Сибирским химфармзаводом, в связи с чем рассмотрение иска о банкротстве было отложено.
В ноябре 2024 года межрайонная ИФНС № 24 по региону обратилась в арбитражный суд с иском о банкротстве предприятия. Первое судебное заседание по делу состоялось 28 января 2025 года. В сентябре судебное заседание отложили по инициативе налоговой службы и завода с целью заключения мирового соглашения. В октябре рассмотрение дела вновь перенесли на декабрь.