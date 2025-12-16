Суд вновь перенес рассмотрение дела о банкротстве Усольского химфармзавода

В ноябре 2024 года межрайонная ИФНС № 24 по региону обратилась в арбитражный суд с иском о банкротстве предприятия. Первое судебное заседание по делу состоялось 28 января 2025 года. В сентябре судебное заседание отложили по инициативе налоговой службы и завода с целью заключения мирового соглашения. В октябре рассмотрение дела вновь перенесли на декабрь.