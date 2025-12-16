Обнародовано решение о продлении запрета на экспорт бензина

Власти решили сохранить ограничения на вывоз бензина за пределы страны. Запрет будет продлён до 28 февраля 2026 года по итогам заседания штаба по ситуации на рынке нефтепродуктов.
Совещание прошло в понедельник, 15 декабря, под руководством вице-премьера Александра Новака. По данным источников на рынке, участники встречи сошлись во мнении о необходимости продления эмбарго на экспорт бензина. В настоящее время запрет формально действует до конца 2025 года, однако не распространяется на поставки в рамках межправительственных соглашений.
При этом вопрос по дизельному топливу остался без изменений. Ограничения на его экспорт для непроизводителей, действующие до 31 декабря, продлевать не стали. По оценке участников рынка, влияние этих мер на ситуацию в целом было ограниченным.
Официальные комментарии по итогам заседания на момент подготовки материала не поступили. Запросы направлены в аппарат вице-премьера и в Минэнерго.
Полное эмбарго на экспорт бензина было возобновлено в конце июля на фоне резкого роста цен. Изначально ограничения касались только трейдеров, нефтебаз и небольших НПЗ с объёмом переработки менее 1 млн т в год. В августе срок действия запрета продлили до 30 сентября 2025 года, позднее — до конца 2025 года. Осенью аналогичные меры ввели и в отношении дизельного топлива, судового топлива и других видов газойля, приобретённых в том числе на биржевых торгах, за исключением поставок со стороны производителей.
Летом и в начале осени рынок столкнулся с резким подорожанием бензина. Высокий сезонный спрос, переносы ремонтов и остановка нефтеперерабатывающих мощностей после атак беспилотников привели к рекордным значениям оптовых цен. В сентябре стоимость АИ-92 поднималась до 73,85 тыс. руб. за тонну, АИ-95 — до 82,38 тыс. руб. за тонну, что стало максимальными показателями за всё время биржевых торгов.
Читайте также: Алматинский каннибал — как система выпустила маньяка Джумагалиева на улицы.