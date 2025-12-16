Обнародовано решение о продлении запрета на экспорт бензина

Полное эмбарго на экспорт бензина было возобновлено в конце июля на фоне резкого роста цен. Изначально ограничения касались только трейдеров, нефтебаз и небольших НПЗ с объёмом переработки менее 1 млн т в год. В августе срок действия запрета продлили до 30 сентября 2025 года, позднее — до конца 2025 года. Осенью аналогичные меры ввели и в отношении дизельного топлива, судового топлива и других видов газойля, приобретённых в том числе на биржевых торгах, за исключением поставок со стороны производителей.