Жители Новосибирской области могут оформить субсидии на оплату ЖКУ

Размер субсидии рассчитывается как разница между фактическими расходами на жилищно-коммунальные услуги и допустимой долей этих расходов в совокупном доходе семьи.
Если среднедушевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов, допустимая доля расходов на ЖКУ составляет 16%. При доходе выше двух прожиточных минимумов этот показатель увеличивается до 22%.
Субсидия назначается сроком на шесть месяцев. Для её продления на следующий период повторное заявление не требуется — при условии, что все необходимые сведения будут получены через систему межведомственного взаимодействия.