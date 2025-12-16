Ричмонд
Жители Новосибирской области могут оформить субсидии на оплату ЖКУ

В Новосибирской области жители могут получить субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, сообщили в профильных ведомствах региона.

Источник: Сиб.фм

Размер субсидии рассчитывается как разница между фактическими расходами на жилищно-коммунальные услуги и допустимой долей этих расходов в совокупном доходе семьи.

Если среднедушевой доход семьи не превышает двух прожиточных минимумов, допустимая доля расходов на ЖКУ составляет 16%. При доходе выше двух прожиточных минимумов этот показатель увеличивается до 22%.

Субсидия назначается сроком на шесть месяцев. Для её продления на следующий период повторное заявление не требуется — при условии, что все необходимые сведения будут получены через систему межведомственного взаимодействия.