Россиян предупредили о резком росте цен на алкоголь в 2026 году

«Будет очередное повышение акцизов и дальнейшее снижение продаж. Скорее всего к середине следующего года будет достигнут очередной рекорд по сокращению потребления алкоголя. Тем более, Минфин уже предложил снова увеличить минимальные розничные цены на водку, виски, коньяк и бренди», — рассказал Павел Шапкин.