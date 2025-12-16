Россиян предупредили о резком росте цен на алкоголь в 2026 году

В следующем году ожидается очередное снижение продаж алкоголя.
В 2026 году минимальные розничные цены на крепкий алкоголь, включая водку, виски, коньяк и бренди, будут увеличены. Об этом в беседе с URA.RU заявил руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
«Будет очередное повышение акцизов и дальнейшее снижение продаж. Скорее всего к середине следующего года будет достигнут очередной рекорд по сокращению потребления алкоголя. Тем более, Минфин уже предложил снова увеличить минимальные розничные цены на водку, виски, коньяк и бренди», — рассказал Павел Шапкин.
Ранее о росте стоимости алкоголя с начала 2026 года предупредили и крупные производители. По данным «Коммерсанта», Novabev Group, «КВК Групп», Алкогольная сибирская группа, ГК «Руст» и группа Ladoga разослали ритейлерам письма о повышении отпускных цен в среднем на 10−17% из ‑за роста акцизов, себестоимости и налоговой нагрузки.