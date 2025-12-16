Ричмонд
-4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Разъяснено, как вернуть деньги за ЖКУ при временном отъезде из квартиры

Россияне вправе потребовать перерасчёт платы за коммунальные услуги, если фактически не проживали в квартире более пяти дней подряд.

Россияне вправе потребовать перерасчёт платы за коммунальные услуги, если фактически не проживали в квартире более пяти дней подряд. Об этом РИА Новости напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

По действующим правилам, перерасчёт возможен при отсутствии жильцов не менее пяти полных суток. Такая ситуация особенно типична в период новогодних праздников, когда люди уезжают в другие регионы или за границу. Норма закреплена в правилах предоставления коммунальных услуг.

Речь идет не обо всех платежах. Перерасчёт применяется только к тем услугам, которые начисляются по нормативу при отсутствии приборов учета. В этот перечень входят холодная и горячая вода, водоотведение и газ. Плата за отопление пересмотру не подлежит независимо от факта проживания.

Для оформления перерасчёта гражданам рекомендуется заранее уведомить управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию о планируемом отсутствии. Если сделать это заранее не удалось, подтверждающие документы можно предоставить уже после возвращения. В качестве доказательств обычно принимаются проездные билеты, документы о проживании в гостинице или командировочные удостоверения.

Перерасчёт производится в отношении каждого проживающего при подтверждении его отсутствия. Управляющая организация обязана пересчитать плату в течение пяти рабочих дней после обращения. В случае отказа собственник или наниматель вправе обратиться с жалобой в государственную жилищную инспекцию либо в суд.

Читайте также: Алматинский каннибал — как система выпустила маньяка Джумагалиева на улицы.