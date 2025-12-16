Разъяснено, как вернуть деньги за ЖКУ при временном отъезде из квартиры

Россияне вправе потребовать перерасчёт платы за коммунальные услуги, если фактически не проживали в квартире более пяти дней подряд. Об этом РИА Новости напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.
По действующим правилам, перерасчёт возможен при отсутствии жильцов не менее пяти полных суток. Такая ситуация особенно типична в период новогодних праздников, когда люди уезжают в другие регионы или за границу. Норма закреплена в правилах предоставления коммунальных услуг.
Речь идет не обо всех платежах. Перерасчёт применяется только к тем услугам, которые начисляются по нормативу при отсутствии приборов учета. В этот перечень входят холодная и горячая вода, водоотведение и газ. Плата за отопление пересмотру не подлежит независимо от факта проживания.
Для оформления перерасчёта гражданам рекомендуется заранее уведомить управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию о планируемом отсутствии. Если сделать это заранее не удалось, подтверждающие документы можно предоставить уже после возвращения. В качестве доказательств обычно принимаются проездные билеты, документы о проживании в гостинице или командировочные удостоверения.
Перерасчёт производится в отношении каждого проживающего при подтверждении его отсутствия. Управляющая организация обязана пересчитать плату в течение пяти рабочих дней после обращения. В случае отказа собственник или наниматель вправе обратиться с жалобой в государственную жилищную инспекцию либо в суд.
Читайте также: Алматинский каннибал — как система выпустила маньяка Джумагалиева на улицы.