Разъяснено, как вернуть деньги за ЖКУ при временном отъезде из квартиры

Речь идет не обо всех платежах. Перерасчёт применяется только к тем услугам, которые начисляются по нормативу при отсутствии приборов учета. В этот перечень входят холодная и горячая вода, водоотведение и газ. Плата за отопление пересмотру не подлежит независимо от факта проживания.