Объяснено, почему банки резко подняли ставки по вкладам и что будет дальше

По оценке первого заместителя председателя правления одного из российских банков Марии Бродовской, в конце года кредитные организации активно повышают ставки почти по всем видам депозитов. Такая динамика указывает на повышенную потребность банков в ликвидности, сезонный приток расходов и ожидания решений регулятора. В результате на рынке одновременно появилось сразу несколько привлекательных предложений от крупных игроков.