Объяснено, почему банки резко подняли ставки по вкладам и что будет дальше

Рост ставок по банковским вкладам носит временный характер и связан с текущей ситуацией на финансовом рынке. Этим моментом стоит воспользоваться тем, кто планирует зафиксировать доходность на длительный срок, считают в банковском секторе.
По оценке первого заместителя председателя правления одного из российских банков Марии Бродовской, в конце года кредитные организации активно повышают ставки почти по всем видам депозитов. Такая динамика указывает на повышенную потребность банков в ликвидности, сезонный приток расходов и ожидания решений регулятора. В результате на рынке одновременно появилось сразу несколько привлекательных предложений от крупных игроков.
Для вкладчиков сложилась редкая ситуация, когда доходность по краткосрочным депозитам практически сравнялась со ставками по долгосрочным продуктам. Это делает текущий период особенно выгодным для тех, кто давно планировал разместить сбережения.
Фиксация повышенной ставки на срок от 6 до 12 месяцев позволяет зафиксировать условия на пике рынка. Банки пересматривают параметры вкладов достаточно быстро, и привлекательные предложения могут исчезнуть в течение короткого времени, поэтому промедление снижает потенциальную выгоду.
При этом эксперты обращают внимание, что высокая доходность не всегда подходит тем, кому важен свободный доступ к деньгам. В таких случаях рекомендуется комбинировать депозит с другими инструментами, позволяющими сохранить часть средств ликвидными, но при этом обеспечить умеренный доход.
Специалисты подчеркивают, что текущий рост ставок не стоит воспринимать как устойчивый тренд. Скорее речь идет о краткосрочном всплеске. Оптимальной стратегией считается распределение средств с учетом текущих возможностей рынка, без полной зависимости от временной конъюнктуры.
