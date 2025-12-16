УФАС внесло омскую компанию в Реестр недобросовестных поставщиков

Омское УФАС внесло ООО «Стройкомлект» в Реестр недобросовестных поставщиков после того, как компания не исполнила свои обязательства по капитальному ремонту кровли «Клинического противотуберкулезного диспансера № 4». Контракт на сумму 6 млн рублей был заключён с подрядчиком, однако работы были выполнены с отступлениями от проектной документации и без должного оповещения заказчика для приёмки.
Кроме того, по вине «Стройкомлект» произошло затопление с крыши здания больницы, что привело к аварийному состоянию объекта. В связи с этим заказчик принял решение о расторжении контракта в одностороннем порядке.
Комиссия Омского УФАС признала действия компании недобросовестными, и она была внесена в Реестр недобросовестных поставщиков (РНП). В результате «Стройкомлект» в течение двух лет не сможет участвовать в государственных закупках.
По данным сервиса Rusprofile, ООО «Стройкомлект» зарегистрировано в Омске в 2020 году. Единственный учредитель компании — Наталья Афанасьева, которая также возглавляет предприятие. В 2024 году выручка компании составила 38,5 млн рублей, что на 12% меньше по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль фирмы сократилась более чем в два раза — с 2,3 млн до 977 тысяч рублей.