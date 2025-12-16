УФАС внесло омскую компанию в Реестр недобросовестных поставщиков

По данным сервиса Rusprofile, ООО «Стройкомлект» зарегистрировано в Омске в 2020 году. Единственный учредитель компании — Наталья Афанасьева, которая также возглавляет предприятие. В 2024 году выручка компании составила 38,5 млн рублей, что на 12% меньше по сравнению с предыдущим годом. Чистая прибыль фирмы сократилась более чем в два раза — с 2,3 млн до 977 тысяч рублей.