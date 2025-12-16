Стало известно, как эмигрант из Японии выживает в США на трех работах

Даже совмещая сразу несколько работ, в Соединенных Штатах сложно обеспечить базовое существование семьи. Об этом рассказал японский блогер, переехавший в США и столкнувшийся с реальностью американских цен и расходов.
Автор популярного блога, живущий в США третий год, воспитывает двоих детей и состоит в браке с гражданкой России. Основной его заработок — работа подмастерьем плотника. Несмотря на почасовую оплату в 24 доллара, реальный доход после налогов и обязательных расходов резко сокращается, передает ИноСМИ.
Среднемесячная зарплата составляет около 2880 долларов. После удержания налогов остается примерно 2100 долларов. Из этой суммы ежемесячно вычитаются командировочные расходы, траты на инструменты и членские взносы в профессиональный профсоюз. В итоге чистый доход снижается до 1400 долларов, что эквивалентно примерно 200−220 тыс. иен.
Ситуацию усугубляет нестабильность занятости. В профессии плотника бывают длительные простои, иногда до двух месяцев. Кроме того, один месяц в году уходит на обязательное обучение, за которое зарплата не выплачивается. Таким образом, около трех месяцев в году семья фактически остается без основного дохода.
Даже при полной занятости заработка не хватает на аренду жилья и базовые расходы. Чтобы свести концы с концами, мужчина вынужден подрабатывать курьером службы доставки еды, заниматься нелегальным извозом и вести видеоблог. Совокупный годовой доход при этом составляет 42−48 тыс. долларов.
На первый взгляд сумма выглядит значительной, однако американские цены, по его словам, в 2−3 раза выше японских. Семья полностью отказалась от ресторанов, покупок одежды для взрослых и любых развлечений. Все расходы сведены к минимуму, но даже этого недостаточно.
Основным инструментом выживания стали кредитные карты и займы. Денег регулярно не хватает, долги растут, а в периоды простоя ситуация становится критической. При этом сохраняется риск выселения из арендного жилья в случае просрочки платежей, что в США является стандартной практикой.
Попытки компенсировать дефицит доходов за счет монетизации YouTube-канала пока не приносят стабильного результата. Будущее семьи остается неопределенным: нет уверенности в следующей зарплате и возможности вовремя оплатить жилье.
История эмигранта стала наглядным примером того, как доходы, считающиеся высокими в других странах, в США превращаются в сумму, едва позволяющую удержаться на плаву.
Читайте также: Выяснилось, какая диета портит россиянам сон даже без диабета.