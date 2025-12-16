Стало известно, как эмигрант из Японии выживает в США на трех работах

Ситуацию усугубляет нестабильность занятости. В профессии плотника бывают длительные простои, иногда до двух месяцев. Кроме того, один месяц в году уходит на обязательное обучение, за которое зарплата не выплачивается. Таким образом, около трех месяцев в году семья фактически остается без основного дохода.