Партию некачественного сливочного масла из Омской области обнаружили во Владивостоке

Специалисты Россельхознадзора Приморья обнаружили нарушения в партии сладко-сливочного масла производителя из Омской области. Лабораторное исследование было инициировано владельцем продукции, сообщила пресс-служба ведомтсва.
«В результате в партии установлены несоответствия по консистенции — мучнистая, недостаточно пластичная, а также внешнему виду — поверхность на срезе блестящая, сухая на вид», — говорится в сообщении.
Пробы от партии продукта весом 1,7 тонны отобрал ветеринарный врач на складе Владивостока, после чего специалисты Приморского филиала ФГБУ «АПК НАЦРЫБА» проверили продукт по 13 различным показателям. Нарушения, выявленные экспертами, указывают на несоответствие установленным требованиям к качеству сливочного масла.
Специалисты отмечают, что этот случай стал уже 24-м с начала текущего года, когда проверки сливочного масла в Приморье выявляют несоответствия требованиям.
Напомним, что недавно сотрудники Россельхознадзора Приморья ликвидировали крупную партию запрещенных к ввозу сыров из стран Евросоюза. Продукция была обнаружена в одной из торговых точек Владивостока во вторник, 9 декабря.