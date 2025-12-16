Одна страна ищет альтернативных поставщиков нефти на фоне геополитических рисков

Власти Индии призвали срочно пересмотреть подход к импорту нефти на фоне нарастающих международных конфликтов и геополитической нестабильности. С таким обращением к правительству выступил комитет по делам госпредприятий нижней палаты парламента страны.
В докладе отмечается, что Индия покрывает около 89% своих потребностей в сырой нефти за счет импорта. На этом фоне конфликты вокруг Украины, боевые действия на Ближнем Востоке, санкции против ряда нефтедобывающих стран, а также политическая нестабильность в отдельных регионах создают риски перебоев поставок и роста цен на энергоносители, пишет Press Trust of India (PTI).
Парламентский комитет указал, что в текущих условиях страна может столкнуться с неопределенностью в сфере импорта нефти, что способно негативно отразиться на энергетической безопасности и стоимости топлива. В связи с этим Министерству нефти и природного газа рекомендовано совместно с государственными нефтяными компаниями ускорить диверсификацию источников поставок.
Речь идет как о расширении географии импорта, так и о пересмотре контрактной базы. В числе предложенных мер — наращивание стратегических запасов нефти, разработка альтернативных маршрутов доставки и внедрение инструментов управления рисками. Среди них упоминаются альтернативные схемы закупок, страхующие от финансовых потерь, а также более гибкие срочные контракты.
Отдельно комитет обратил внимание на необходимость тесной координации нефтяного ведомства с министерством иностранных дел. Цель — укрепление дипломатических связей с нефтедобывающими странами, создание благоприятных условий для инвестиций и урегулирование налоговых и регуляторных проблем, с которыми сталкиваются индийские компании за рубежом.
В рамках диверсификации поставок Индия в ноябре впервые с 2021 года приобрела 2 млн баррелей нефти у Гайаны. Маршрут доставки составил около 11 тыс. морских миль, или 17,7 тыс. км. Министр нефти и природного газа Хардип Сингх заявил, что Нью-Дели не ожидает дефицита сырья, однако признает, что удлинение логистических цепочек приведет к росту фрахтовых и страховых расходов.
Дополнительное давление на рынок создали меры США. В августе Вашингтон ввел 25-процентные тарифы против Индии из-за закупок российской нефти и нефтепродуктов, а к концу месяца довел совокупные пошлины на индийские товары и услуги до 50%. В МИД Индии назвали такие действия несправедливыми.
Индия остается третьим по величине потребителем нефти в мире. Зависимость страны от импорта превышает 85%, при этом индийские НПЗ закупают сырье более чем в трех десятках государств. На фоне глобальной турбулентности власти все чаще говорят о необходимости перестройки всей системы нефтяных поставок.
Читайте также: Выяснилось, какая диета портит россиянам сон даже без диабета.