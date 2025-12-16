Одна страна ищет альтернативных поставщиков нефти на фоне геополитических рисков

В докладе отмечается, что Индия покрывает около 89% своих потребностей в сырой нефти за счет импорта. На этом фоне конфликты вокруг Украины, боевые действия на Ближнем Востоке, санкции против ряда нефтедобывающих стран, а также политическая нестабильность в отдельных регионах создают риски перебоев поставок и роста цен на энергоносители, пишет Press Trust of India (PTI).