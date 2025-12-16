Ричмонд
В Крыму за неправильное применение пестицидов оштрафовали 23 хозяйства

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости Крым. За нарушение порядка безопасного применения пестицидов и агрохимикатов в Крыму привлекли к ответственности 23 предпринимателя. Об этом сообщает пресс-служба Азово-Черноморского межрегионального управления Россельхознадзора.

Источник: РИА "Новости"

«В ходе проверок 25 юрлиц, осуществляющих деятельность в различных муниципальных районах Крыма, в 23 хозяйствах выявлены нарушения обязательных требований», — сказано в сообщении.

Чаще всего встречались случаи ненадлежащего или несвоевременного оповещения о применении пестицидов и агрохимикатов. В ведомстве напомнили, что оповещение предусмотрено федеральным законом для безопасности пчеловодческих хозяйств (пасек), а также всех проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ обрабатываемых земельных участков.

Специалисты подчеркнули, что по всем нарушениям возбуждены административные дела. По итогам их рассмотрения предприятия оштрафованы на общую сумму 88,5 тысяч рублей, и все постановления о назначении административных наказаний вступили в законную силу.

Кроме того, республиканской прокуратурой уже рассмотрен план проведения проверок в области безопасного обращения с пестицидами и агрохимикатами на 2026 год, в котором согласовано проведение 76 контрольных мероприятий.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области более 20 аграриев привлекли к ответственности за применение запрещенного химического препарата — инсектицида. Предприниматели применили препарат с действующим веществом хлорпирифос, который отсутствует в каталоге разрешенных пестицидов и агрохимикатов на территории РФ.