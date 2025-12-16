В Крыму за неправильное применение пестицидов оштрафовали 23 хозяйства

Чаще всего встречались случаи ненадлежащего или несвоевременного оповещения о применении пестицидов и агрохимикатов. В ведомстве напомнили, что оповещение предусмотрено федеральным законом для безопасности пчеловодческих хозяйств (пасек), а также всех проживающих в населенных пунктах, расположенных на расстоянии до 7 километров от границ обрабатываемых земельных участков.