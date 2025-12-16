В Совфеде хотят снизить нагрузку на россиян при наличии долгов за ЖКХ

«Значительный размер дебиторской задолженности за ЖКУ является одной из острых проблем жилищно-коммунального хозяйства и фактором, сдерживающим привлечение инвестиций в отрасль», — говорится в сопроводительных материалах к документу, пишет РИА Новости. Отмечается, что оперативному взысканию задолженности за ЖКУ препятствуют в том числе отдельные правила судопроизводства, которые влекут увеличение финансовой нагрузки на людей, у которых есть долги по ЖКУ, и на взыскивающие такую задолженность организации ЖКХ, а также влекут увеличение нагрузки на суды.