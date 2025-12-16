В Совфеде хотят снизить нагрузку на россиян при наличии долгов за ЖКХ

По словам сенаторов, нужно усовершенствовать и механизм уведомления должника.
Сенаторы Совета Федерации направили в правительство РФ законопроект, который меняет порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги и должен снизить финансовую нагрузку на граждан, управляющие организации и суды. Авторы поправок предлагают упростить процедуру выдачи судебных приказов по долгам за ЖКУ и перераспределить часть издержек, которые сейчас несут как должники, так и поставщики услуг, сообщили в СМИ.
«Значительный размер дебиторской задолженности за ЖКУ является одной из острых проблем жилищно-коммунального хозяйства и фактором, сдерживающим привлечение инвестиций в отрасль», — говорится в сопроводительных материалах к документу, пишет РИА Новости. Отмечается, что оперативному взысканию задолженности за ЖКУ препятствуют в том числе отдельные правила судопроизводства, которые влекут увеличение финансовой нагрузки на людей, у которых есть долги по ЖКУ, и на взыскивающие такую задолженность организации ЖКХ, а также влекут увеличение нагрузки на суды.
Сенаторы предлагают разрешить подавать одно заявление о выдаче судебного приказа сразу в отношении всех долевых собственников квартиры, а не оформлять отдельные заявления на каждого, как это требуется сейчас, что снижает суммарные госпошлины. Отдельно прописывается возможность подачи информационно‑расчетным центром одного комплексного заявления о взыскании долга по разным видам услуг, включенным в единый платежный документ, если все они начислены одному должнику по агентским договорам с поставщиками.
Ранее на фоне резонансного спора вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной и роста числа судебных исков о возврате жилья власти уже инициировали изменения гражданского законодательства. В Госдуму внесен законопроект о семидневном «периоде охлаждения» при сделках с недвижимостью, а Росреестр предложил менять порядок аннулирования сделок. Также обсуждается расширение практики обязательного нотариального удостоверения.