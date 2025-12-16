Ричмонд
-3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Совфеде хотят снизить нагрузку на россиян при наличии долгов за ЖКХ

Сенаторы Совета Федерации направили в правительство РФ законопроект, который меняет порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги и должен снизить финансовую нагрузку на граждан, управляющие организации и суды. Авторы поправок предлагают упростить процедуру выдачи судебных приказов по долгам за ЖКУ и перераспределить часть издержек, которые сейчас несут как должники, так и поставщики услуг, сообщили в СМИ.

По словам сенаторов, нужно усовершенствовать и механизм уведомления должника.

Сенаторы Совета Федерации направили в правительство РФ законопроект, который меняет порядок взыскания долгов за жилищно-коммунальные услуги и должен снизить финансовую нагрузку на граждан, управляющие организации и суды. Авторы поправок предлагают упростить процедуру выдачи судебных приказов по долгам за ЖКУ и перераспределить часть издержек, которые сейчас несут как должники, так и поставщики услуг, сообщили в СМИ.

«Значительный размер дебиторской задолженности за ЖКУ является одной из острых проблем жилищно-коммунального хозяйства и фактором, сдерживающим привлечение инвестиций в отрасль», — говорится в сопроводительных материалах к документу, пишет РИА Новости. Отмечается, что оперативному взысканию задолженности за ЖКУ препятствуют в том числе отдельные правила судопроизводства, которые влекут увеличение финансовой нагрузки на людей, у которых есть долги по ЖКУ, и на взыскивающие такую задолженность организации ЖКХ, а также влекут увеличение нагрузки на суды.

Сенаторы предлагают разрешить подавать одно заявление о выдаче судебного приказа сразу в отношении всех долевых собственников квартиры, а не оформлять отдельные заявления на каждого, как это требуется сейчас, что снижает суммарные госпошлины. Отдельно прописывается возможность подачи информационно‑расчетным центром одного комплексного заявления о взыскании долга по разным видам услуг, включенным в единый платежный документ, если все они начислены одному должнику по агентским договорам с поставщиками.

Ранее на фоне резонансного спора вокруг квартиры певицы Ларисы Долиной и роста числа судебных исков о возврате жилья власти уже инициировали изменения гражданского законодательства. В Госдуму внесен законопроект о семидневном «периоде охлаждения» при сделках с недвижимостью, а Росреестр предложил менять порядок аннулирования сделок. Также обсуждается расширение практики обязательного нотариального удостоверения.