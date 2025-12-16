Стало известно, как изменятся пенсии многодетных родителей с 2026 года

С 1 января 2026 года в России вступят в силу поправки в пенсионное законодательство, которые напрямую затронут миллионы семей. Ключевые изменения касаются учета периода ухода за детьми и прежде всего ориентированы на поддержку многодетных родителей.
Как сообщил депутат Госдумы, с начала 2026 года время ухода за ребенком до достижения им 1,5 года будет полностью включаться в страховой стаж родителя — по каждому ребенку без прежних ограничений. Ранее действовало правило, по которому такой стаж учитывался не более чем за шесть лет в общей сложности, что фактически ограничивало зачет уходом максимум за четырьмя детьми, передает ТАСС.
Теперь это ограничение отменяется. В страховой стаж будут засчитываться все периоды ухода за детьми, независимо от их количества. Это означает, что родители, в том числе многодетные, смогут рассчитывать на более высокий стаж и, как следствие, на увеличение будущей пенсии.
Отдельно уточнен порядок учета стажа в семьях, где родились двойни или тройни. В таких случаях периоды ухода за каждым ребенком будут суммироваться исходя из фактической продолжительности. Параллельно с зачетом стажа за эти периоды начисляются пенсионные баллы — индивидуальные пенсионные коэффициенты.
За каждый полный год ухода за третьим и четвертым ребенком родителю начисляется 5,4 пенсионного балла. С 2026 года это правило распространяется также на пятого и каждого последующего ребенка. Специалисты обращают внимание, что гражданам важно контролировать не только сам стаж, но и корректность начисления пенсионных баллов, чтобы не потерять часть пенсионных прав.
Для тех, кому страховая пенсия была назначена до вступления поправок в силу, предусмотрена возможность перерасчета. Для этого необходимо подать заявление в Социальный фонд России. Перерасчет будет произведен с первого числа месяца, следующего за обращением.
Изменения вступят в силу одновременно с ежегодной индексацией страховых пенсий. С 1 января 2026 года она запланирована на уровне 7,6%.
