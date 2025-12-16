Стало известно, как изменятся пенсии многодетных родителей с 2026 года

Как сообщил депутат Госдумы, с начала 2026 года время ухода за ребенком до достижения им 1,5 года будет полностью включаться в страховой стаж родителя — по каждому ребенку без прежних ограничений. Ранее действовало правило, по которому такой стаж учитывался не более чем за шесть лет в общей сложности, что фактически ограничивало зачет уходом максимум за четырьмя детьми, передает ТАСС.