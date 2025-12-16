В Тюмени закрывается известный ресторан

Заведение прекращает свою работу из-за разрыва договора аренды.
В Тюмени закроют ресторан ресторан «Колокольниковъ», расположенный у экопарка «Затюменский». По словам основательницы проекта Натальи Каранкевич заведение прекратит работу не позднее февраля.
«До февраля 2026 года “Колокольниковъ” на Барнаульской прекратит работу. Областной депимущества требует досрочно освободить помещение, хотя договор аренды заключен до 2027-го», — сообщила Каранкевич изданию «Наш город».
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени закрылось кафе известной сети. «Вилка Ложка» на Республики прекратила свою работу.