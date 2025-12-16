Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд запретил работу магазина «Светофор» в Приморье из-за угрозы пожара

Компания длительное время не устраняла нарушения.

Источник: PrimaMedia.ru

Кавалеровский районный суд вынес решение о временном запрете деятельности магазина «Светофор» в связи с грубыми нарушениями требований пожарной безопасности, сообщила Объединённая пресс-служба судебной системы Приморья.

«Установив факт нарушения требований пожарной безопасности, суд запретил деятельность ООО “Торгсервис 25” в магазине “Светофор”, расположенном на территории Кавалеровского муниципального округа до полного устранения выявленных нарушений», — говорится в сообщении.

Иск был подан прокурором района после проведённой проверки, в ходе которой были установлены систематические нарушения. Несмотря на предписания, ответчик не устранил выявленные нарушения в течение длительного времени, что, по мнению надзорного органа, создаёт реальную угрозу жизни и здоровью посетителей и персонала.

Решение пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

Напомним, индивидуального предпринимателя во Владивостоке обязали снести самовольный торговый павильон на улице Некрасовской по решению суда.

Магазин в Артёме влетел на сотни тысяч: полиция поймала на ночной продаже алкоголя.

Продажа шампанского после 23:00 обернулась для предпринимателя крупным административным делом.