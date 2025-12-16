В Перми открылся шоу-рум уральской сети женской одежды

Она добавила, что ранее магазины бренда были открыты только в Екатеринбурге и Тюмени. По словам Ждановой, пермский ТРК стал экспериментировать с зонами шоу-румов еще в 2024 году. Покупателям понравился такой формат. Шоу-румы от обычных магазинов отличаются тем, что в них есть прямая связь с производителем одежды. Это позволяет контролировать качество и цены.