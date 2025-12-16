Ричмонд
В Перми открылся шоу-рум уральской сети женской одежды

Уральский бренд Hotsize расширил бизнес и открыл шоу-рум в Перми. В магазине представлена женская одежда, сообщила пресс-служба ТРК «Семья» в своем telegram-канале.

Бренд представляет женскую одежду.

«Новый шоу-рум Hotsize стал самым крупным в ТРК. Он занял 240 квадратных метров», — рассказала руководитель направления недвижимости группы «ЭКС» Елена Жданова.

Она добавила, что ранее магазины бренда были открыты только в Екатеринбурге и Тюмени. По словам Ждановой, пермский ТРК стал экспериментировать с зонами шоу-румов еще в 2024 году. Покупателям понравился такой формат. Шоу-румы от обычных магазинов отличаются тем, что в них есть прямая связь с производителем одежды. Это позволяет контролировать качество и цены.