В Челябинской области автокредитование сократилось на четверть всего за месяц

Южноуральцы получили 2,6 тыс. кредитов на покупку машин за месяц.

Источник: Комсомольская правда

В ноябре жители Челябинской области получили 2,6 тыс. кредитов на покупку автомобилей. Это на 25% меньше, чем месяцем ранее.

Как следует из данных «Национального бюро кредитных историй», выдача автокредитов примерно на четверть упала по всей России. В некоторых регионах она сократилась даже значительней. Например, в Свердловской области автокредитов в ноябре выдали почти на 30% меньше, чем в октябре.

Челябинская область на десятом месте среди регионов по количеству одобренных банками заявок.

Сокращение кредитования эксперты НБКИ объясняют уменьшением спроса и жесткой кредитной политикой банков — далеко не каждому потенциальному заемщику готовы выдать деньги.