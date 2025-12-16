В Челябинской области автокредитование сократилось на четверть всего за месяц

В ноябре жители Челябинской области получили 2,6 тыс. кредитов на покупку автомобилей. Это на 25% меньше, чем месяцем ранее.
Как следует из данных «Национального бюро кредитных историй», выдача автокредитов примерно на четверть упала по всей России. В некоторых регионах она сократилась даже значительней. Например, в Свердловской области автокредитов в ноябре выдали почти на 30% меньше, чем в октябре.
Челябинская область на десятом месте среди регионов по количеству одобренных банками заявок.
Сокращение кредитования эксперты НБКИ объясняют уменьшением спроса и жесткой кредитной политикой банков — далеко не каждому потенциальному заемщику готовы выдать деньги.