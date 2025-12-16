Стало известно, насколько подорожало вторичное жилье в Свердловской области

«По данным Уральской палаты недвижимости текущий уровень средней цены 1 кв. м на 9% выше показателей декабря 2024 года», — информирует начальник аналитического отдела Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков.
В целом рынок жилой недвижимости в Екатеринбурге демонстрирует устойчивость, несмотря на общий экономический спад. Более того, продажи в этом сегменте показывают рост со второй половины 2025 года.
Кроме того, вторичный рынок стремительно «молодеет»: на него массово выходят квартиры в домах, сданных в последние 5−7 лет, которые не уступают новостройкам. Эти объекты обладают качественным ремонтом, современными планировками и развитой инфраструктурой районов. В целом они поднимают вверх общий уровень цены на недвижимость в Екатеринбурге. По качеству они не уступают новостройкам, но при этом в среднем на 8,5% дешевле.
«Уровень цен на “хрущевки” и “брежневки” за последние два года почти не поменялся», — отмечает Михаил Хорьков.
Рынок недвижимости в Екатеринбурге все отчетливее делится на два больших сегмента. Первый — это ликвидные и дорожающие квартиры в относительно новых домах, чья стоимость все больше определяется не только метражом, но и качеством жилой среды. Второй — обширный массив устаревающего фонда, цена на который практически заморожена из-за физического и морального износа.
Эксперты отмечают, что в условиях стагнации доходов населения и высокой стоимости кредитов покупатели стали еще более избирательными. Потребители готовы платить только за действительно качественное и современное жилье, которое не «проседает» в своей стоимости.
Напомним, что квадратный метр на рынке недвижимости Екатеринбурга, по данным городской администрации, приближается к 170 тысячам рублей.
«ФедералПресс» сообщал, что в 2026 году из-за ухода массовой льготной ипотеки основным инструментом для застройщиков при реализации квартир станут комбинированные льготные программы, которые предполагают использование индивидуальных скидок для потребителей.