Стало известно, насколько подорожало вторичное жилье в Свердловской области

Кроме того, вторичный рынок стремительно «молодеет»: на него массово выходят квартиры в домах, сданных в последние 5−7 лет, которые не уступают новостройкам. Эти объекты обладают качественным ремонтом, современными планировками и развитой инфраструктурой районов. В целом они поднимают вверх общий уровень цены на недвижимость в Екатеринбурге. По качеству они не уступают новостройкам, но при этом в среднем на 8,5% дешевле.