Стало известно, какие продукты больше всего подорожали в Пермском крае

В Пермском крае за месяц больше всех продовольственных товаров подорожали огурцы и помидоры. Рост их стоимости составил более 46% и 16% соответственно, — сообщает Пермьстат.

Рост цен на огурцы составил более 46 процентов.

«Индекс потребительских цен в Пермском крае в ноябре 2025 года. Огурцы свежие — 146,9% по отношению к октябрю 2025 года», — сообщает ведомство. Второе место по росту стоимости занимают свежие помидоры (+16,5%). Третье место — свекла (+12,9%).

При этом в пределах четырех процентов подешевели сахар, молоко, творог и рыба. Также подешевели рыбные консервы в томатном соусе и соки.

Ранее URA.RU сообщало о ценах на элитную недвижимость в Перми. Объявления о продаже некоторых элитных квартир не снимают с публикации на сайтах на протяжении нескольких лет. Недвижимость не покупают не только на вторичном, но и первичном рынке.