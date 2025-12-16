Стало известно, какие продукты больше всего подорожали в Пермском крае

Рост цен на огурцы составил более 46 процентов.
В Пермском крае за месяц больше всех продовольственных товаров подорожали огурцы и помидоры. Рост их стоимости составил более 46% и 16% соответственно, — сообщает Пермьстат.
«Индекс потребительских цен в Пермском крае в ноябре 2025 года. Огурцы свежие — 146,9% по отношению к октябрю 2025 года», — сообщает ведомство. Второе место по росту стоимости занимают свежие помидоры (+16,5%). Третье место — свекла (+12,9%).
При этом в пределах четырех процентов подешевели сахар, молоко, творог и рыба. Также подешевели рыбные консервы в томатном соусе и соки.
