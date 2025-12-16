Стало известно, какие продукты больше всего подорожали в Пермском крае

Ранее URA.RU сообщало о ценах на элитную недвижимость в Перми. Объявления о продаже некоторых элитных квартир не снимают с публикации на сайтах на протяжении нескольких лет. Недвижимость не покупают не только на вторичном, но и первичном рынке.