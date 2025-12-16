Ричмонд
В Екатеринбурге капитально отремонтируют 188 домов

Власти Екатеринбурга включили в программу капремонта на следующий год 188 многоквартирных домов.

Соответствующее постановление опубликовано на портале мэрии. Ответственным назначен заместитель главы Екатеринбурга Владимир Гейко. «Провести в 2026 году капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории муниципального образования», — сообщается в документе.

С 1 января 2026 года вырастет плата за капремонт многоквартирных домов в Свердловской области. Новый тариф составит 18 рублей 81 копейку за квадратный метр жилья. Пока что свердловчане платят в среднем 17 рублей 48 копеек за квадратный метр.