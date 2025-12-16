В Екатеринбурге капитально отремонтируют 188 домов

С 1 января 2026 года вырастет плата за капремонт многоквартирных домов в Свердловской области. Новый тариф составит 18 рублей 81 копейку за квадратный метр жилья. Пока что свердловчане платят в среднем 17 рублей 48 копеек за квадратный метр.