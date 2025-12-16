Неожиданно выяснилось, какую рыбу чаще всего едят россияне

Сельдь остается самой популярной рыбой у россиян, опережая даже лососевые. Об этом рассказал президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров Герман Зверев.
По его словам, именно селедка уверенно занимает первое место в структуре потребления. На второй позиции находятся лососевые виды. Далее следуют треска, скумбрия и минтай, которые замыкают пятерку наиболее востребованной рыбы на российском рынке, передает РИА Новости.
При этом уровень потребления рыбы в России, как отметил Зверев, превышает показатели многих стран мира, однако все еще не дотягивает до нормативов, рекомендованных Минздравом. В этой связи перед отраслью стоит непростая задача — не просто напомнить о пользе рыбы, а добиться устойчивого роста ее потребления.
Глава ВАРПЭ напомнил, что по методологии Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Россия входит в первую двадцатку стран по объему потребления рыбной продукции. Однако прямые сравнения с отдельными государствами не всегда корректны. В странах с компактной территорией и развитой прибрежной инфраструктурой — таких как Исландия, Япония или Республика Корея — логистика проще, а доступ к свежей рыбе значительно выше.
Ранее президент России Владимир Путин обращал внимание на необходимость увеличения потребления рыбы и морепродуктов. Он отмечал, что в странах, где эта продукция занимает важное место в рационе, фиксируется более высокая продолжительность жизни. В среднем россияне съедают около 24 кг рыбы в год, тогда как рекомендованная норма составляет 28 кг.
Власти и представители отрасли считают, что достижение этих показателей требует системной работы — от расширения ассортимента и доступности продукции до изменения потребительских привычек.
