В ХМАО открыли новую зимнюю дорогу

Автозимник запустили в Сургутском районе.
В Сургутском районе запустили движение по новому автозимнику. Он находится в районе села Сытомино и поселка Горный.
«С 15.12.2025 года в Сургутском районе вводится в эксплуатацию зимняя автомобильная дорога: “с. Сытомино — п. Горный”» , — говорится в telegram-канале управления автодорог Югры. Протяженность дороги около 34,5 километров.
Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовском районе открыли автомобильный зимник Былино — Зайцева Речка. Сезонная дорога начала работать с 3 декабря.