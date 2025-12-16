Российских водителей предупредили о замене прав в 2026 году

Ранее правительство РФ постановлением № 353 от 12 марта 2022 года ввело автоматическое продление истекающих до конца 2025 года водительских удостоверений, но с 1 января 2026 года эта мера прекращается. В тот же период вступят в силу и новые правила для автомобилистов: вырастут штрафы за нарушения ПДД, усиливается ответственность за отсутствие ОСАГО и управление автомобилем без права управления.