Российских водителей предупредили о замене прав в 2026 году

Если срок истек в 2023 году, то права нужно будет заменить к этой же дате в 2026 году, заявил юрист.
Если срок действия прав на управление транспортом заканчивается в любую дату 2026 года, то их необходимо заменить. Об этом рассказал юрист, директор Департамента защиты прав потребителей Роскачества Игорь Поздняков.
«Это означает, что удостоверения со сроком действия до 31 декабря 2025 года будут действительны до 31 декабря 2028 года. Если же срок действия заканчивается в любую дату 2026 года — продление не последует, необходимо заменить такое водительское удостоверение», — заявил Поздняков в разговоре с RT.
Юрист напомнил водителям, чей срок документов на право управления должен был истечь в 2023 году, но был автоматически продлен, заменить их до конца истечения срока. Это обусловлено тем, что вождение после срока истечения прав будет приравниваться на отсутствие права управления, что повлечет за собой штраф.
Ранее правительство РФ постановлением № 353 от 12 марта 2022 года ввело автоматическое продление истекающих до конца 2025 года водительских удостоверений, но с 1 января 2026 года эта мера прекращается. В тот же период вступят в силу и новые правила для автомобилистов: вырастут штрафы за нарушения ПДД, усиливается ответственность за отсутствие ОСАГО и управление автомобилем без права управления.