В России набирают популярность новые виды крепкого алкоголя

На ромовые и висковые напитки не распространяются установленные Минфином минимальные розничные цены.
На полках российских магазинов в следующем году может появиться больше крепкого алкоголя новых видов, в частности, ромовых и висковых напитков. На такое спиртное не распространяются минимальные розничные цены, которые Минфин в начале следующего года планирует в очередной раз повысить, объяснил в интервью URA.RU руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
«Минфин уже предложил снова увеличить минимальные розничные цены на водку, виски, коньяк и бренди. Логично предположить, что это изменение отразится в ценах и скажется на спросе. Когда цена бутылки водки в прошлом году выросла на 50 рублей, это сильно повлияло на продажи. Все остальные виды алкогольной продукции не регулируются минимальными ценами. Поэтому в результате на полках могут появиться новые ромовые и висковые напитки, цена которых будет ниже, чем рома и виски. Они уже есть и достаточно популярны, хотя могут не иметь ничего общего с оригинальными напитками», — сказал эксперт.
В целом потребление алкоголя в России в следующем году продолжит сокращаться, считает Шапкин. Кроме повышения минимальных цен, к удорожанию спиртного ведет повышение акцизов.
По данным Единой межведомственной информационно-статистической системы, потребление алкоголя в России в ноябре стало минимальным с 1997 года и составило 7,63 литра на душу населения в годовом выражении. Для сравнения, в апреле показатель составлял 8,32 литра.