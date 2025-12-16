В России набирают популярность новые виды крепкого алкоголя

«Минфин уже предложил снова увеличить минимальные розничные цены на водку, виски, коньяк и бренди. Логично предположить, что это изменение отразится в ценах и скажется на спросе. Когда цена бутылки водки в прошлом году выросла на 50 рублей, это сильно повлияло на продажи. Все остальные виды алкогольной продукции не регулируются минимальными ценами. Поэтому в результате на полках могут появиться новые ромовые и висковые напитки, цена которых будет ниже, чем рома и виски. Они уже есть и достаточно популярны, хотя могут не иметь ничего общего с оригинальными напитками», — сказал эксперт.