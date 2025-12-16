В Приангарье открыли новый автоматизированный цех по переработке мяса

В деревне Кутанка Осинского района начал работу современный автоматизированный цех по первичной переработке мяса. Производство создано на базе крестьянско-фермерского хозяйства Иннокентия Шулунова.
Общая стоимость инвестиционного проекта составила 25 миллионов рублей, из которых 15 миллионов рублей были предоставлены в виде государственной поддержки Министерством сельского хозяйства региона. Это составляет 59% от общих затрат хозяйства.
Цех оснащён сертифицированным оборудованием для переработки мяса и производства натуральных мясных полуфабрикатов. Это уже пятнадцатое подобное предприятие в Усть-Ордынском Бурятском округе.
«Открытие таких цехов — важная часть производственной цепочки. Мы видим, какое значение современный цех имеет для близлежащих малых и личных подсобных хозяйств», — отметил заместитель губернатора Иркутской области — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.
Новое производство позволит повысить глубину переработки местной сельхозпродукции и создаст дополнительные возможности для фермеров округа.
