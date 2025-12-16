Ричмонд
-3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Приангарье открыли новый автоматизированный цех по переработке мяса

Он находится в деревне Кутанка.

Источник: Freepik

В деревне Кутанка Осинского района начал работу современный автоматизированный цех по первичной переработке мяса. Производство создано на базе крестьянско-фермерского хозяйства Иннокентия Шулунова.

Общая стоимость инвестиционного проекта составила 25 миллионов рублей, из которых 15 миллионов рублей были предоставлены в виде государственной поддержки Министерством сельского хозяйства региона. Это составляет 59% от общих затрат хозяйства.

Цех оснащён сертифицированным оборудованием для переработки мяса и производства натуральных мясных полуфабрикатов. Это уже пятнадцатое подобное предприятие в Усть-Ордынском Бурятском округе.

«Открытие таких цехов — важная часть производственной цепочки. Мы видим, какое значение современный цех имеет для близлежащих малых и личных подсобных хозяйств», — отметил заместитель губернатора Иркутской области — руководитель администрации Усть-Ордынского Бурятского округа Анатолий Прокопьев.

Новое производство позволит повысить глубину переработки местной сельхозпродукции и создаст дополнительные возможности для фермеров округа.

Ранее в Иркутске наградили молодых специалистов в газовой отрасли.