Судебные приставы выдворили из Перми 18 мигрантов

Все они находились на территории РФ незаконно.

Источник: Комсомольская правда

Судебные приставы сообщили, что принудительно выдворили за пределы Российской Федерации 18 мигрантов — уроженцев Республики Узбекистан. Все они находились на территории Пермского края незаконно: проживали и работали в регионе без необходимых разрешительных документов.

— Суды Прикамья признали мигрантов виновными в совершении административного правонарушения, как иностранных граждан, нарушивших правила въезда или режима пребывания в России, — сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю. — В соответствии с санкциями данной статьи, нарушители были оштрафованы и выдворены из страны.

Приставы сопроводили нелегальных мигрантов до пунктов пропуска через государственную границу и передали сотрудникам пограничной службы ФСБ для дальнейшей отправки на родину.

В паспорта выдворенным будет поставлен штамп, который влечет за собой запрет на въезд в Россию на ближайшие пять лет.