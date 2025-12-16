Судебные приставы выдворили из Перми 18 мигрантов

Судебные приставы сообщили, что принудительно выдворили за пределы Российской Федерации 18 мигрантов — уроженцев Республики Узбекистан. Все они находились на территории Пермского края незаконно: проживали и работали в регионе без необходимых разрешительных документов.
— Суды Прикамья признали мигрантов виновными в совершении административного правонарушения, как иностранных граждан, нарушивших правила въезда или режима пребывания в России, — сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю. — В соответствии с санкциями данной статьи, нарушители были оштрафованы и выдворены из страны.
Приставы сопроводили нелегальных мигрантов до пунктов пропуска через государственную границу и передали сотрудникам пограничной службы ФСБ для дальнейшей отправки на родину.
В паспорта выдворенным будет поставлен штамп, который влечет за собой запрет на въезд в Россию на ближайшие пять лет.