Судебные приставы выдворили из Перми 18 мигрантов

— Суды Прикамья признали мигрантов виновными в совершении административного правонарушения, как иностранных граждан, нарушивших правила въезда или режима пребывания в России, — сообщает пресс-служба УФССП России по Пермскому краю. — В соответствии с санкциями данной статьи, нарушители были оштрафованы и выдворены из страны.