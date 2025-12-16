Власти Приморья построят на Шаморе семейный курорт за 7 млрд рублей — расходы заложили в бюджет

В 20 минутах езды от конфискованного у экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука семейного комплекса отдыха «Маяк» появится новый семейный комплекс отдыха «Солнечный» на территории 14 га. Власти Приморья планируют возвести его в районе бухты Лазурной (Шаморы) на остатках ныне законсервированной краевой спортивной базы с одноименным названием. Проект реализуется при участии региональной и федеральной казны и оценивается в 6,9 млрд рублей. Первые 1,5 млрд заложили в бюджет края на 2026 год, сообщает ИА PrimaMedia.
Параметры финансирования строительства будущего центра семейного отдыха «Солнечный» уточнили на заседании бюджетного комитета Заксобрания (ЗС), состоявшемся 16 декабря в преддверии принятия главного финансового документа региона. Власти региона смогли привлечь господдержку.
«Федеральных денег мы привлекли 4 млрд», — озвучила первый вице-губернатор — глава правительства региона Вера Щербина.
Как уточнила министр финансов Анна Харченко, в проекте краевого бюджета 2026 год на создание и эксплуатацию комплекса семейного отдыха «Солнечный» предусмотрены средства в сумме 1,51 млрд рублей.
Из них 997 млн рублей составляют средства федерального бюджета, поступившие в рамках реализации мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, а 513,8 млн рублей софинансирует край.
Председатель комитета ЗС по социальной политике и защите прав граждан Игорь Чемерис (ЕР) попросил уточнить, где именно будет располагаться эта база отдыха.
«Это была наша спортивная краевая база. Находится на Шаморе. Сейчас на этом месте, там 14 га земли, будет строиться семейный курорт», — пояснил министр спорта Жан Кузнецов.
Речь идет об учебно-тренировочном комплексе, располагающемся на берегу в 100 метрах от моря между бухтами Лазурная (Шамора) и Десантная. Спортивная база «Солнечная» была построена еще в советский период в 1988 году как объект для подготовки спортсменов к Олимпиаде в Сеуле. После этого до 2014 года она использовалась как детский спортивный лагерь. На сегодняшний день объект законсервирован.
Попытки реанимировать базу и использовать ее по спортивному предназначению предпринимались в 2021 году.
Как сообщал краевой Минспорта, вдохнуть в тренировочную базу вторую жизнь планировалось с помощью механизма государственно-частного партнерства при участии «Сбербанка» путем ее реконструкции. На тот момент комплекс включал в себя тренажерный зал, восстановительный блок, два спальных корпуса, столовую-гостиницу, баскетбольную площадку, трансформаторную подстанцию и проходную. Реконструкция подразумевала замену всех подверженных износу конструкций, изменение планировок, благоустройство территории, создание рекреационных зон отдыха, строительство гостевых домов.
В дальнейшем комплекс планировалось использовать «для организации на его базе учебно-тренировочных сборов и круглогодичного отдыха детей спортсменов». Ожидалось, что в 2023 году объект введут в эксплуатацию.
Однако в 2025 году появились иные планы на этот объект. Как стало известно на полях X Восточного экономического форума (16+), на месте сейчас неработающей спортивной базы «Солнечный» появится комплекс семейного отдыха. Соответствующее соглашение правительство Приморья подписало с Минвостокразвития.
«Проект будет реализован в рамках программы “Дальневосточная концессия”. Объект уже включен в мастер-план. Объем инвестиций оценивается в 6,9 млрд рублей, будет создано 280 новых рабочих мест. Запланированы строительство гостиницы и апарт-отелей общей вместимостью до 600 человек, а также спортивной инфраструктуры — бассейнов, залов, уличных площадок. На территории появятся благоустроенные зоны отдыха и амфитеатр, проведут модернизацию инженерных сетей», — озвучивала нюансы пресс-служба краевого правительства.
Замглавы Минвостокразвития Виталий Алтабаев особо подчеркивал преимущества подхода «модернизации старых инфраструктурных объектов».
«Вместо дорогостоящего освоения земель “с нуля” мы используем готовую инфраструктуру, уже вписанную в ландшафт и имеющую историю», — отмечал он.
На тот момент сообщалось о переговорах с потенциальным инвестором, а также подготовке к реализации проекта.
Отметим, что новый комплекс семейного отдыха на Шаморе в перспективе может восполнить дефицит места такого уровня, возникший с исчезновением комплекса отдыха «Маяк», располагавшегося неподалеку, в 17 км от «Солнечного». В начале 2022 года суд конфисковал «Маяк» у построившего его с нуля экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука. В нем с тех пор успели сделать детский лагерь и передать его ВДЦ «Океан». Сам комплекс Генпрокуратурой оценивался примерно в 1 млрд рублей.