Власти Приморья построят на Шаморе семейный курорт за 7 млрд рублей — расходы заложили в бюджет

Речь идет об учебно-тренировочном комплексе, располагающемся на берегу в 100 метрах от моря между бухтами Лазурная (Шамора) и Десантная. Спортивная база «Солнечная» была построена еще в советский период в 1988 году как объект для подготовки спортсменов к Олимпиаде в Сеуле. После этого до 2014 года она использовалась как детский спортивный лагерь. На сегодняшний день объект законсервирован.