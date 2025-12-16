Дороги к трем деревням отремонтируют до 2028 года под Новосибирском

На трассе «63 км а/д “Н-1101” — Королевка» в 2026 году планируют отремонтировать участок со 2 по 4 километр. На следующий сезон уже заключили контракт на ремонт еще двух километров с 4 по 6. Подрядчик может приступить к этим работам уже в 2026 году. Остальной отрезок дороги до 21 километра также будут поддерживать в проезжем состоянии.