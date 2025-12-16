Дороги к трем деревням отремонтируют до 2028 года под Новосибирском

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области составило план ремонта подъездов к населенным пунктам Пихтовка и Королевка в Колыванском районе. Работы на участках общей протяженностью 14 километров рассчитаны на период с 2026 по 2028 годы. Об этом сообщили в ТУАД региона.
Ведомство начало разработку проекта для ремонта 10-километрового отрезка дороги «70 км а/д “К-12” — Пихтовка — Пономаревка» с 31 по 41 километр. Его реализация намечена на 2027−2028 годы при условии выделения финансирования. До начала работ проезд по этому направлению будут поддерживать в рамках стандартного содержания.
На трассе «63 км а/д “Н-1101” — Королевка» в 2026 году планируют отремонтировать участок со 2 по 4 километр. На следующий сезон уже заключили контракт на ремонт еще двух километров с 4 по 6. Подрядчик может приступить к этим работам уже в 2026 году. Остальной отрезок дороги до 21 километра также будут поддерживать в проезжем состоянии.
Эти мероприятия направлены на повышение безопасности движения и улучшение транспортной доступности для жителей деревень Пихтовка, Пономаревка и Королевка.